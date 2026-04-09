Artes visuales
Los artistas mallorquines sin galería tienen un espacio en la feria Summa Mallorca
La colectiva ‘Selecció natural’ acoge a diez creadores isleños en la feria del Pueblo Español, donde exponen una treintena de galerías
Durante esta semana de ferias de arte en Mallorca, Art Cologne Palma y Summa, diez creadores isleños sin representación en galerías han encontrado un espacio en el recinto del Pueblo Español para mostrar sus obras.
La colectiva, bajo el título Selecció natural, es un cuestionamiento de «hasta qué punto las ferias reflejan el termómetro de la producción artística de un determinado país» y qué pasa con aquellos cuyo trabajo pasa por centros de producción, residencias y museos «pero su obra no interesa a galerías», tal como se preguntan artistas con carreras tan consolidadas como Mònica Fuster, Biel Llinàs o Jordi Pallarès, entre otros.
Este último, también comisario de la muestra, indica que «las ferias hoy están consolidando trayectorias», por lo que «determinados artistas que no pasan por ellas no tienen visibilidad».
Según el director de Summa Contemporary Art Fair, Óscar García, esta feria «reafirma su papel como herramienta para la proyección del arte balear y su posicionamiento en el panorama contemporáneo», tanto a través de la treintena de galerías que participan como con iniciativas adheridas.
Además de la citada, hay otro espacio dedicado a los artistas cuyo estudio se ubica en el Pueblo Español, comisariado por Sara Arjona; y la colaboración con la escuela universitaria Adema y el grado de Bellas Artes.
Galerías participantes
Respecto a las galerías, tres son de Palma y el resto proceden de Barcelona, Madrid, Valencia, Buenos Aires, Ciudad de México, Berlín, Londres y Tánger. De allí es Gallery Kent, que ha traído a Mallorca la icónica ilustración de la película Todo sobre mi madre, del cineasta Pedro Almodóvar, creada por el artista Óscar Mariné.
Tal como destacó García, el modelo de Summa «responde a una feria de formato boutique centrada en proyectos de carácter individual y en la relación con el entorno».
En cuanto a la selección de las galerías y artistas, que ha comisariado junto a Laura de Arriba, ha buscado «ofrecer una visión representativa del arte contemporáneo actual con presencia de galerías internacionales y nacionales, así como una diversidad de disciplinas que incluyen pintura, escultura, fotografía, textil y cerámica».
Summa Mallorca Contemporary Art Fair permanecerá abierta en el Pueblo Español hasta el domingo.
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