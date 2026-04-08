‘Sa varietat en sa locura’ se estrena en el Teatre Principal este viernes
La coproducción de Iguana Teatre y la sala pública palmesana también se representará en el Teatre del Mar los días 24, 25 y 26 de abril
El Teatre Principal de Palma acoge este viernes y sábado el estreno de la coproducción con Iguana Teatre Sa varietat en sa locura, que supone la recuperación de uno de los espectáculos más representativos de la trayectoria de la compañía. El Teatre del Mar la subirá a escena los días 24, 25 y 26 de abril.
Dirigida por Pere Fullana e interpretada por Alícia Garau, Rodo Gener, Carles Molinet y Salvador Oliva, «la obra revisita un montaje que, desde su estreno original en 1994 en el Principal, se consolidó como un hito en el panorama teatral balear. Ahora, tres décadas después, Iguana Teatre la vuelve a poner en escena en el marco de la celebración de sus 40 años», tal como destacaron en una nota de prensa. Sa varietat en sa locura se construye a partir de cinco entremeses mallorquines de los siglos XVII y XVIII, piezas breves de tradición popular que combinan humor, sátira y crítica social. A través de estas historias, el espectáculo presenta un universo de personajes picarescos y situaciones cotidianas que reflejan, con ironía, las tensiones y contradicciones de la sociedad. La obra dialoga con el público actual poniendo en valor su vigencia y capacidad crítica.
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