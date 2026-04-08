Psiconautas presenta en directo su nuevo disco, ‘Jungla’

La banda Psiconautas lanzó su nuevo disco, Jungla, el pasado mes de febrero y este viernes, 10 de abril, lo presentará en directo en un concierto en el Teatro Xesc Forteza de Palma.

Jungla es el tercer larga duración de la banda liderada por Alberto Vizcaíno y se grabó entre Madrid y Mallorca. Luis Auserón, Santiago Auserón, Anni B Sweet, Lorenzo Santamaría, Galen Ayers (hija del mítico Kevin Ayers) o Pau Vizcaíno (hijo del cantante del grupo), son algunos de los músicos que han colaborado en las nueve canciones de este nuevo trabajo. También se han implicado en su grabación Joan Miquel Oliver, Ignasi Simó, Amable Rodríguez y Pep Mulet (ex de L.A.), entre otros.

Alberto Vizcaíno, Santiago Auserón, Anni B Sweet, Luis Auserón y Lorenzo Santamaria en los Estudios Favela de Palma. / Yago Marqués

El próximo viernes, 10 de abril, a partir de las 20 horas en el Teatro Xesc Forteza de Palma, Alberto Vizcaíno (voz y guitarra), Fran Sobrino (bajo), Pep Aguiló (teclados), José Tornero (guitarra) y Berny Amengual (batería) presentarán los temas en directo, acompañados por una sección de metales e invitados, algunos de los que participaron en la grabación en estudio y otros que se unen a este directo. Además de los nuevos temas, también tocarán canciones de los discos anteriores.

Psiconautas nació en 2017, cuando Vizcaíno, histórico de la escena musical mallorquina y ganador del Concurs Pop Rock de 1988 con La Isla, puso en marcha un grupo que contó con Luis Auserón como padrino.