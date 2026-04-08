Miki Jaume, director del Grup Trui: «El concierto de Alejandro Sanz en Son Moix será algo épico»
El promotor mallorquín hace balance del año pasado, el primero de la alianza entre su empresa y el Real Mallorca, y da algunos detalles de las actuaciones que ha programado para este verano
Tras el éxito de 2025, año en que el Grup Trui se alió con el Real Mallorca tras su salida de Son Fusteret para programar una serie de conciertos muy concurridos, entre ellos los de Rels B y Sabina, la empresa de espectáculos y el club bermellón vuelven a trabajar juntos de cara a un verano en que la música volverá a ser protagonista en Son Moix.
«El año pasado fue un gran reto, por el cambio que supuso para nosotros. Salimos de un recinto como es el de Son Fusteret, donde llevábamos 11 años trabajando, para venir al estadio del Real Mallorca dispuestos a generar impacto, música, montaje. El resultado fue muy satisfactorio, el trato con el club fue muy bueno y nosotros aprendimos mucho», valora Miki Jaume.
El máximo responsable de Trui confiesa que en un estadio como el de Son Moix «hay que afinar muy fino», de ahí que en este 2026 hayan decidido apostar por «hacer menos y mejor». Este verano, de momento, solo se hará un concierto en el campo del Real Mallorca, el de Alejandro Sanz, programado para el 17 de junio. Que nadie piense que encontrar el equilibrio entre fútbol y la industria del entretenimiento es sencillo. «Hay un periodo concreto de fechas, que son en las que no hay fútbol, y hay un periodo concreto donde se puede realizar el montaje en el césped para los conciertos. Luego tiene que haber un tiempo de garantía para cambiar el césped y garantizar todas las necesidades y las características para el fútbol. Porque el estadio es para el fútbol, es la preferencia y la prioridad. Por lo tanto, no es fácil encontrar artistas de categoría que te den la confianza y la tranquilidad de que va a ser un éxito tanto de impacto, como de rentabilidad, de foco, de resultado, en ese periodo», explica Jaume.
La apuesta del Grup Trui por el Real Mallorca es «a largo plazo». No puede entender de otro modo, según su director: «Nunca pensamos solo en el hoy, siempre en el mañana», subraya.
El concierto de Alejandro Sanz será «a estadio entero, y estamos ya cerca del sold out. Será algo épico», afirma.
El Velòdrom Illes Balears será el otro escenario en el que Trui se volcará este verano, con conciertos de grandes figuras nacionales, caso de Sergio Dalma, e internacionales, como Alan Parsons Project, y con un aforo para las actuaciones de 4.500 personas. «Sé que tiene una acústica compleja, nada fácil, pero el velódromo es un espacio increíble. Haremos los conciertos en un formato lateral, un formato de auditorio, que es el que nos dará el mejor resultado acústico. Para lograrlo pondremos unos telones laterales, mucho más cristal y madera, y trabajaremos con otros detalles que harán más fácil la acústica», aclara.
Tras cerca de 50 años de vida, Grup Trui continúa en primera línea de la industria musical, en una isla en la que no dejan de aparecer nuevos festivales. «La nuestra es una empresa familiar, con un equipo humano que está todo el año en Mallorca y que trabaja con proveedores de Mallorca, y que sigue una filosofía sostenible. Tener un festival en una isla como Mallorca es muy complicado, por los elevados costes, por la competencia peninsular y ahora por la situación bélica. Son tiempos de incertidumbre, con algo de temor. La industria ya lo está notando. Dependemos de la logística y estamos notando las subidas de precio, de la electricidad, el combustible, de todo».
En las filas de Trui seguro que ya trabajan para celebrar sus bodas de oro. Medio siglo dedicados al ocio se dice pronto. ¿No estarán pensando en traerse a Rosalía el próximo año? «Ya la trajimos en su momento, a Palma, y lo recuerdo con mucha alegría y orgullo. Este año es imposible, pero siempre estamos pendientes de ella. ¿Quizá en 2027? Será ella quien lo decida», comenta Jaume.
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