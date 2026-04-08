Marlena: “Nos toca hablar de lo que nos dé la gana y subir al escenario como nos dé la gana”
El dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano actúa este 10 de abril en la sala de Es Gremi, dentro del ciclo Mallorca Live Nights
Marlena se dio a conocer en Benidorm Fest de 2024. Desde entonces, este dúo formado por Ana Legazpi, voz y compositora, y Carolina Moyano, guitarrista, sienten que ha ido descubriendo su sonido y que ha experimentado “un gran crecimiento en el directo”, con un EP de por medio. Este viernes, 10 de abril, su gira ‘Pies sin plomo’ las llevará a actuar en Es Gremi, en el programa de Mallorca Live Nights.
Sus canciones hablan de mujeres muy libres, con un punto salvaje. ¿Hasta qué punto son autobiográficas?
Ana Legazpi: Yo creo que el 100% de las letras son autobiográficas y hablan mucho de la vida privada de ambas, aunque sean historias más mías, Carol, como mejor amiga, siempre me ha acompañado. Mostrar cómo somos o por lo que pasamos y esa naturalidad y poetizarlo en canciones es algo que nos gusta bastante, creo que se nos da bien y creo que ponemos a la mujer como frontwoman, la verdad.
Esta exposición pública, ¿no es difícil de llevar?
Carolina Moyano: Son prácticamente historias de Ana y su forma de gestionar sus emociones y de su vida es escribirlo en forma de canción. Y es una maravilla porque, efectivamente, ayudas a otras personas a poder poner palabras o a poder gritar a los cuatro vientos lo que sienten o por lo que están pasando y, a la par, das pie a que mucha gente opine de tu vida. Y creo que para eso también hay que tener muy trabajado todo en la cabeza y ser valiente y también tener esa habilidad de poder expresarlo de manera escrita.
Y en este momento, ¿qué canción les representa más?
C.M.: Pues es un punto raro porque yo estaría un poco en el limbo entre La Victoria y Bailamorena. La Victoria porque estamos en un momento de puertas para afuera muy bueno, con muchos conciertos, muchos escenarios, muy buena acogida, mucha venta de entradas. Y Bailamorena porque también muchas veces hay que recordarse que no hay que compararse, que no hay que estar atentas a lo que opinan los demás, que hay que acordarse de que brillamos y recordarnos por qué estamos en ese punto de La Victoria.
Cuando empezaron a hacer música, ¿en quién se fijaban?
A.L.: A mí me costó muchísimo entrar en el panorama español porque yo siempre he escuchado música en inglés. Siempre me he fijado en Pink, Abril Lavigne, Anastacia, en mujeres con muchísimo carácter y mucha fuerza en el escenario. Justin Bieber, Miley Cyrus... para mí son unos referentes que siempre me han acompañado de pequeña. Y cuando he empezado más en el mundo laboral, por así decirlo, a hacer canciones, conciertos y tal, sí que me he fijado que muchas mujeres hemos empezado al mismo tiempo. Samuraï, Marina Reche, compositoras que hablan también de su vida. Creo que todas estamos en ese punto de compararnos en el buen sentido y no en el malo. O sea, somos como manzanas con peras, no tenemos nada que ver en estilo musical, pero creo que todas queremos decir lo mismo, llegar a otras mujeres que empiezan en esto.
¿Sigue siendo una industria de hombres o eso está cambiando?
C.M.:. Es un trabajo a largo plazo. Poco a poco vas viendo a más mujeres sobre el escenario, detrás de él, dentro de la industria... Pero a día de hoy sigue habiendo muchos festivales de solo artistas masculinos, que son maravillosos, pero que sí que notas un poquito que falta más hueco para una buena banda de mujeres, para una buena artista femenina.
A. L.: A ver, el mundo está hecho de hombres para hombres. Solo que las mujeres nos hemos dedicado a llevar la contraria. Y por ellas podemos votar, podemos hacer canciones, podemos vestirnos como queramos en este sentido. Y en este aspecto que nos toca a nosotras en este siglo es un poco hablar de lo que nos dé la gana y subir al escenario como nos dé la gana. Pero seguimos teniéndolo complicado, tener que pintarnos de arriba abajo y ves que el tío de al lado va con unas pintas, en plan, ni una gota de maquillaje, en bambas y ya está.
¿Hay nuevo disco en preparación?
A. L.: Ahora mismo estamos justo con la gira, pero también estamos grabando el álbum nuevo. Y emocionadas, la verdad. Creo que va a ser un trabajo muy guay. Creo que va a ser un trabajo de mucho cambio para nosotros y nuestra carrera. Y con algo que tenemos claro desde hace ya mucho tiempo y las canciones escritas. Solo falta grabar y poner todo sobre la mesa con el equipo.
C.M.: No ha habido un huequito, pero creo que también así funciona a día de hoy un poco la industria, el ritmo frenético. Aunque te vean en el escenario, tienes que estar por detrás preparando cosas. De hecho, desde que publicamos el EP no hemos sacado canciones en plataformas y eso se nota, que la gente se va a escuchar a otros artistas, las playlists no se actualizan con tus canciones. Y es también el trabajo psicológico de saber en qué momento estamos y saber que venimos ahora con todo, con las canciones y el álbum que estamos preparando.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camarero fijo discontinuo de Calvià demanda a su empresa por despido improcedente al no llamarle al inicio de temporada
- Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
- Condenado un banco por decir que una clienta era morosa aunque no debía nada
- Deniegan la paternidad de dos gemelos nacidos en Palma
- Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año
- Can Frasquet inicia los trabajos para devolver a la fachada del histórico establecimiento de Palma su aspecto original
- Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar
- El Ayuntamiento de Palma prohíbe temporalmente vender en el mercado de Pere Garau al autor de la agresión homófoba