Los mallorquines Sebastià Alzamora y David Ginard, galardonados con los Premis Crítica Serra d'Or

Los mallorquines Sebastià Alzamora y David Ginard Feron han sido galardonados con dos de los Premios Crítica Serra d'Or, que han celebrado su 60ª edición en la Abadía de Montserrat y que reconocen las obras escritas en catalán más destacadas en 2025.

El escritor mallorquín Sebastià Alzamora ha recibido el Serra d'Or de Poesía por Sala Augusta seguit de Llengua materna y en el ámbito de la investigación, el premio de Humanidades ha sido para David Ginard Féron por 'Contra Franco i Falange. Les resistències clandestines a les Balears (1939-1948);

La leridana Núria Perpinyà ha ganado el Serra d'Or de Novela 2026 por la obra El cos invisible y el también leridano Raül Garrigasait se ha llevado el Serra d'Or de Ensayo por La roca i l'aire. Art i religió de Llull a Tàpies.

Los premios, que se empezaron a entregar en 1967, buscan distinguir las obras "más destacadas" publicadas durante el año anterior, sin que se hayan presentado a concurso y sin dotación económica.

Por primera vez en Montserrat

Los premiados, en un acto celebrado por primera vez en Montserrat, reciben una 'serreta d'or' de solapa, que representa la distinción que otorga la revista Serra d'Or, la más antigua de Cataluña y que edita Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

En el acto de hoy, también se ha premiado a Txuss Martin, Pau Pedragosa y Rafael Morata con el Serra d'Or de Cómic por Weimar. Temps incerts y a Anna Casassas Figueras por la Traducción de Germinal, de Émile Zola.

El premio de Ciencias ha recaído en El carro de fenc. De l'ofensiva contra la natura a un canvi de vida global, de Jaume Terradas.

Por su parte, el Serra d'Or de Catalanística 2026 lo ha obtenido Simone Sari por la traducción al italiano de Enchiridion Theologicum Lullianum y por la difusión en Italia de la literatura medieval catalana.

Artes Escénicas y Literatura Infantil y Juvenil

En artes escénicas, el mejor espectáculo de danza ha sido considerado D'ençà, de Quim Bigas; el mejor espectáculo teatral lo ha recogido el director de La Cubana Jordi Milán por L'amor venia amb taxi y el de trayectoria ha sido para L'Estruch–Fàbrica de creació de les arts en viu, de Sabadell (Barcelona).

La escritora Tina Vallès y la ilustradora Mercè Galí han recogido el premio Crítica Serra d'Or Infantil por Cartes imprevistes; y Raimon Portell ha hecho lo propio en el apartado de Literatura Juvenil por Només el vent.

El Serra d'Or de Conocimientos ha sido para 'Canta-me'n una. Canta-me'n dues', una compilación a cargo de Miqui Giménez, con textos de Vanesa Amat y la ilustración de Maria Girón.

En el apartado infantil y juvenil de Cómic, la distinción ha recaído en És una bruixa? Mites, mentides i realitat, de Raquel Gu.

Los miembros de los jurados de esta edición, en el apartado de Literatura y Ensayo, han sido Víctor Martínez-Gil, Marta Nadal, Júlia Ojeda, Vinyet Panyella y Marika Vila, mientras que han integrado el de Investigación, Montserrat Bacardí, Jordi Casassas, Joandomènec Ros, Margalida Tomàs y Francesc Vilanova.

En Artes Escénicas, los miembros del jurado han sido Agnès Blot, Enric Ciurans, Eva Saumell, Andreu Gomila y Bàrbara Raubert y el de Literatura infantil y juvenil lo han conformado Júlia Baena, Mònica Baró, Gisela Ruiz, Núria Ventura y Marika Vila.

Durante el acto, al que han asistido unas 150 personas como el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, el Abad de Montserrat, Manel Gasch, ha remarcado que los Serra d'Or son los premios más antiguos "vivos de la lengua catalana", unos galardones que "comprenden todas las edades y géneros de la escritura".

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Asimismo, ha reivindicado la lectura, algo "capital" en la tradición benedictina, y ha afirmado que el compromiso del monasterio a través de la editorial Publicacions de l'Abadia de Montserrat "persigue facilitar la creatividad, reconocerla y estimular la lectura".