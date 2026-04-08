Grupo Barceló y Casa Planas reeditan el libro 'Fotografía y Turismo' de Josep Planas i Montanyà

Grupo Barceló y Fundación Casa Planas han reeditado el libro Fotografía y Turismo. Josep Planas i Montanyà, una selección de imágenes del archivo del fotógrafo mallorquín que documentó la transformación paisajística, urbana y social de Baleares a partir de los años 50 del siglo pasado. Esta publicación se presentará el próximo jueves, 9 de abril, a las 18:30 horas, en la librería Agapea de Palma.

Tulipán Hotel, en Cala Rajada (1972). / Archivo Casa Planas

“A través de sus fotografías, Planas (1924-2016) no solo captó la belleza de los paisajes y la vida cotidiana, sino que también ayudó a construir el imaginario turístico de las islas que sigue vigente en nuestros días”, ha recordado la Fundación Casa Planas. Así, las imágenes recogidas en la publicación muestran “cómo Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera pasaron de ser territorios rurales y poco conocidos a convertirse en uno de los destinos turísticos más míticos del Mediterráneo”.

Este libro se publica en castellano e inglés y es una nueva versión de Fotografia i Turisme a les Balears. Josep Planas i Montanyà, publicado en 2005 por la editorial Lunwerg y ya descatalogado. En esta reedición se incluye documentación y fotografías inéditas en blanco y negro y en color del archivo de Casa Planas, han informado los responsables de este proyecto, que rescata el legado del fotógrafo.

En un comunicado, el Grupo Barceló ha destacado que reeditar este libro representa un compromiso con la memoria y la historia de Mallorca. “Como empresa familiar mallorquina, estrechamente vinculada desde hace casi un siglo a la evolución de estas islas, nos sentimos profundamente identificados con este legado. Hemos sido testigos y partícipes de un proceso de transformación que marcó a varias generaciones. Este libro nos interpela porque habla de nuestra historia compartida y de la identidad que hemos construido”, según palabras de Simón Pedro Barceló, copresidente de Grupo Barceló.

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“Con motivo del centenario del nacimiento de Josep Planas i Montanyà, y gracias al apoyo de Grupo Barceló, hemos seleccionado un conjunto de fotografías que nos ayudan a comprender la rápida transformación paisajística, urbana, económica y social de las Islas Baleares, para que futuras generaciones tengan acceso a los documentos fotográficos que narran y muestran un punto de inflexión de nuestra historia”, destaca Alelí Mirelman, directora de la Fundación Casa Planas.