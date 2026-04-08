El arte toma la isla: ART COLOGNE PALMA MALLORCA abre sus puertas
De Picasso a Eva Dixon, de la cerámica al videoarte, de la tradición al riesgo contemporáneo
Hay momentos en los que una ciudad cambia de ritmo casi sin darse cuenta. Palma está a punto de vivir uno de ellos. A partir de mañana, jueves 9 de abril, el Palau de Congressos se convertirá en un espacio de encuentro donde el arte contemporáneo, en todas sus formas, acentos y lenguajes, se despliega con naturalidad frente al mar.
Nace así ART COLOGNE PALMA MALLORCA, una feria que no llega como un cuerpo extraño, sino como una extensión orgánica de la propia escena artística de la isla. Impulsada por la histórica Art Cologne –la feria de arte más antigua del mundo– en colaboración con la asociación de galerías Art Palma Contemporani, el proyecto responde a una idea clara: crecer desde dentro, en diálogo con el contexto local.
«Estamos muy contentos de presentar este proyecto nacido de la iniciativa de nuestra asociación de galerías», señala su presidente, Fran Reus. «El objetivo principal es fortalecer el tejido artístico de la isla, conectando nuestra identidad mediterránea con el rigor y la trayectoria de un referente global».
Durante cuatro días, 89 galerías cuidadosamente seleccionadas e invitadas, procedentes de las islas, la península y una veintena de países, presentarán obras que van desde el arte moderno hasta las prácticas más contemporáneas. La diversidad es, aquí, una declaración de intenciones: pintura, escultura, fotografía, instalación, vídeo… todo convive sin jerarquías, invitando al visitante a descubrir, sin prejuicios, aquello que le interpela.
El director artístico de la feria, Daniel Hug, lo resume con claridad: «La intención es clara: crear una feria de arte con vocación tradicional y, al mismo tiempo, alejarse de la arquitectura ferial convencional para dar lugar a un nuevo espacio de descubrimiento». Y añade: «Aunque reúne a un gran número de galerías, el formato es casi boutique: no se trata de tamaño, sino de calidad, de riesgo, de contenido».
Ese espíritu se traduce en una selección que combina nombres esenciales con voces actuales y emergentes. Entre las obras que podrán verse, destacan cerámicas y obra gráfica de Pablo Picasso, la pintura moderna de José Pedro Costigliolo, la fotografía temprana y nuevas pinturas de Jemima Stehli, las esculturas de David Nash o las piezas de artistas contemporáneos como Oliver Osborne, Lin May Saeed, Lara Schnitger, Melli Ink, Chono Moya, Eva Dixon o el dúo Carla Arocha & Stéphane Schraenen.
Pero más allá de estos nombres, la verdadera riqueza de la feria reside en su conjunto: en la posibilidad de recorrer propuestas distintas, arriesgadas, sugerentes. En la certeza de que todo lo que se presenta ha sido elegido con criterio y convicción, y que cada galería aporta una mirada propia.
La dimensión local ocupa, además, un lugar central. A iniciativa del Govern de les Illes Balears, la muestra Focus Balear pondrá el acento en artistas de las islas, reforzando ese diálogo entre lo cercano y lo internacional. Una idea que atraviesa toda la feria y que se apoya también en la colaboración institucional del Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma.
En palabras de Hug, se trata de «fortalecer el ecosistema artístico local y, al mismo tiempo, abrirlo al mundo». O, como apunta Reus, de consolidar «un espacio de diálogo entre el coleccionismo internacional y la escena local».
Quizá ahí resida la clave: en esa tensión equilibrada entre lo propio y lo global, entre la tradición y lo que está por venir.
Durante unos días, Palma no solo acoge una feria. Se convierte en un lugar donde el arte sucede. Donde mirar con calma. Donde dejarse sorprender.
Y, sobre todo, donde quedarse un poco más de lo previsto.
Más información
ART COLOGNE PALMA MALLORCA
Palau de Congressos
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