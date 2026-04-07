El rey emérito y Carlos Mazón en clave cómica encabezan la nueva programación del Teatre del Mar

El cómico Toni Albà se vuelve a poner la corona del rey emérito y protagonizará en el Teatre del Mar 50 d’anys de D’memocràcia, una nueva sátira sobre Juan Carlos I escrita, dirigida e interpretada por el humorista catalán, que subirá a las tablas en Palma el 15, 16 y 17 de mayo.

La programación durante esta primavera ofrece una fuerte presencia de humor crítico, ya que otro repetidor en la sala escénica del Molinar, Xavier Castillo, traerá un especial El Ventorro, con Carlos Mazón al frente, en su popular obra Veriueu-ho, que el intérprete, director y dramaturgo valenciano representará en el Teatre del Mar el 17, 18 y 19 de abril.

Las risas en la nueva temporada también tienen un sabor local a través de los cinco entremeses que se representarán en Sa varietat en sa locura, que se estrenará este fin de semana en el Principal y llegará al Molinar los días 24, 25 y 26.

El calendario escénico incluye además La claror, Els miserables, Restos de un naufragio y David, así como dos actuaciones musicales para clausurar la programación antes de entrar en el verano, la de los grupos S’Arrual Jazz Mort, que celebra su 40 aniversario, y el ya clásico Miranda Jazz Combo, cuya veintena de músicos llevan años poniendo el broche festivo a la temporada del Teatre del Mar.

Toni Albà en el papel del rey emérito / .

Programación

Este martes fue presentada por su responsable, Carles Molinet, y varios de los participantes, entre ellos Toni Gomila, de Produccions de Ferro, que el 30 de abril recibirá el premio de la asociación de espectadores de la sala escénica por la obra El arquitecte.

Asistieron además los intérpretes Salvador Oliva, Rodo Gener y Alícia Garau, protagonistas de Sa varietat en sa locura; y el dramaturgo Jaume Miró, que habló de La claror.

La obra dirigida por Pere Fullana (también presente) tendrá lugar este fin de semana, el 11 y 12 de abril, y la interpretan Toti Fuster y Biel Bisquerra.

«Nace de una pieza pequeña sobre Rafaela Servera, que fue la última gran contadora de rondalles del Mediterráneo y era invidente. La protagonista, quien también lo es, se llama Catalina y siguiendo su intuición conduce a la reconstrucción de la figura de esta mujer. La obra, compuesta como unas matrioscas, es un homenaje a la literatura oral», como destacó el dramaturgo.

El jueves 30 de abril, además de otorgar el galardón a Produccions de Ferro, se celebrará la clausura del Festival de la Paraula con la puesta en escena de Els miserables a cargo del director y dramaturgo Miquel Mas Fiol, cuya singular versión del clásico de Víctor Hugo cierra su trilogía sobre la condición millenial, según destacó Gomila.

Durante el mes de mayo llegarán los dramas Restos de un naufragio (el 9 y 10) y David (el 22, 23 y 24). El primero «une fotografía y vídeo con una buena interpretación», en palabras de Molinet, para contar los recuerdos y emociones de un padre y un hijo conectados a través de una serie de artículos de Manuel Vicent, como «un álbum de fotos de domingo compuesto con la voz de otro», dice la sinopsis.

Por su parte, la tragicomedia David, premiada y reconocida por la crítica, «también trata sobre la relación de un padre y un hijo, aunque con el tema del abuso de poder», como resumió el responsable del Teatre del Mar durante la presentación de la programación.

Teatro social

Asimismo, entre las actividades de teatro social que la sala realiza desde hace más de una década, la intérprete y profesora Alexandra Palomo ofrece durante tres meses talleres escénicos a alumnos del Molinar y el Coll d’en Rabassa que quieren aprender o derivados tras la recomendación de los equipos sociales.

En cuanto a la residencia de escritura dramática, este año recae en la joven Bea Mateos, que presenta El lenguaje de los perros y tiene como tutora a la dramaturga Queralt Riera. Por último, el 30 de mayo se proyectará el documental de los 40 años de Iguana Teatre, que los cumplió en 2025.