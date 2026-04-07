Del Moral expone en Palma fotos del vínculo entre Miró y Picasso por medio de sus paisajes

La Fundación Pilar i Joan Miró Mallorca estrenará simultáneamente tres nuevas exposiciones temporales el día 15, entre ellas Miró Mont-roig / Horta Picasso, con obras del fotógrafo francés establecido en Mallorca Jean Marie del Moral, acerca del vínculo entre ambos artistas.

La exposición aborda la mirada de Del Moral hacia la relación entre Miró y Picasso a través de los paisajes de Mont-roig del Camp y Horta de Sant Joan.

Aunque comenzó su trayectoria como fotoperiodista, conocer a Joan Miró en 1978, a quien pidió poder fotografiarlo en su estudio de Mallorca, "cambió para siempre la dirección de su futuro como fotógrafo", explica el comisario de la exposición, Manel Guerrero Brullet, en la introducción a la muestra en la web de Miró Mallorca.

En Son Abrines, el fotógrafo quedó fascinado por el estudio de Sert y por la obra y la personalidad de Miró y se dio cuenta de la importancia que tiene el estudio para el artista y en el misterio del proceso de creación, "el enigma del arte", indica Guerrero.

En cuanto al vínculo con Picasso, el fotógrafo considera que las raíces de su arte son comunes y que "es en las semejanzas entre Horta y Mont-roig donde la fuerza telúrica de la naturaleza llega a la obra de los dos grandes artistas", explica el comisario.

Del Moral hizo varios viajes a Mont-roig y a Horta en el otoño del 2022, lugares que conoce bien y donde fotografió el Mas Miró, la iglesia Vella y la ermita de la Mare de Déu de la Roca en Mont-roig, y Horta de Sant Joan, "donde Picasso descubrió el cubismo en 1909".

El comisario de la exposición resume la esencia de esta colección de fotos del autor francés: "Del Moral crea imágenes semilla, imágenes trascendentes que nos invitan a la contemplación, a la imaginación, a la reflexión y al conocimiento".

Esta exposición, que se podrá ver en el Espai Zero, será una aportación de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca al nuevo certamen Photofest, iniciativa de la asociación de galerías Art Palma Contemporani, que celebra su primera edición entre abril y mayo.

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Además de las fotografías de Del Moral, Miró Mallorca inaugura también el día 15 Nova vida després del foc, de Carlos Bunga; y La montagna incantata, de Claudio Zullan.