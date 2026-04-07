El centenario de la ópera 'Turandot' llega a los cines de Palma

La obra póstuma de Puccini, Turandot, cumple cien años y para celebrar este acontecimiento de referencia en el mundo de la ópera cines de Palma estrenan este jueves, 9 de abril, la producción filmada en la Ópera Estatal de Viena.

Dirigida por Claus Guth y protagonizada por Jonas Kaufmann y Asmik Grigorian, se podrá disfrutar en Cines Ocimax Palma y Ocine Porto Pi. También se proyectará en 80 salas de más de 70 localidades españolas.

Cartel de la producción que se podrá ver en cines / .

La dirección escénica de Claus Guth profundiza en la dimensión humana de la princesa Turandot, mostrando su fragilidad detrás de la máscara de frialdad, mientras la escenografía de Etienne Pluss aporta un trasfondo inquietante y contemporáneo al relato. Para el cotizado tenor Jonas Kaufmann, "esta producción se aleja del exotismo tradicional y propone una lectura mucho más psicológica. Todo gira en torno a las emociones extremas: deseo, poder y vulnerabilidad".

Kaufmann, en el papel de Calf, encabeza el elenco de esta obra; la irrupción de la soprano Asmik Grigorian en su primer personaje principal como Turandot ha sido destacada por la crítica. Y la intérprete rusa, Kristina Mkhitaryan, se mete en el personaje de Liù, la esclava enamorada de Calaf. La propuesta combina excelencia vocal e intensidad dramática, todo ello subrayado con la dirección musical a cargo de Carlo Armiliato, que realza tanto la monumentalidad de los coros como la intimidad de las arias más conmovedoras, como la conocida Nessun dorma.

La obra se revela como un espectáculo total, cargado de simbolismo y de una teatralidad moderna que sigue conmoviendo un siglo después de su estreno. "Puccini lleva la voz al límite; es una de las partituras más exigentes para tenor", apunta Kaufmann.

La ópera de Turandot es una producción de 142 minutos, cantada en italiano con subtítulos en castellano grabada en el 2023 en la Ópera Estatal de Viena. Esta propuesta forma parte de una serie de títulos producidos en los teatros europeos más prestigiosos del mundo para proyectarse en cine; producciones que la distribuidora Versión Digital ha seleccionado para salas españolas coincidiendo con la temporada de ópera y ballet de los teatros.