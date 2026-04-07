El Ayuntamiento de Palma destina 100.000 euros para comprar obras de arte para Es Baluard

El Ayuntamiento de Palma destina 100.000 euros para la adquisición de obras para Es Baluard en esta semana de las ferias de arte en Mallorca. Este ha sido un anuncio realizado en la reunión del Patronato de la Fundación del Museo de arte contemporáneo que se ha celebrado este martes, 7 de abril, en la que también se ha destacado una nueva etapa marcada por el despliegue del plan estratégico 2025-2035, nuevas alianzas y líneas de trabajo.

En la reunión del Patronato, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el director del Museo, David Barro, han anunciado la colaboración mutua para llevar a cabo adquisiciones de obra en la semana de las ferias de arte contemporáneo en Mallorca (esta semana coinciden Art Cologne y Summa). Así, el Ayuntamiento destinará un total de 100.000 euros a la compra de obra a través de la comisión de adquisiciones de Es Baluard Museu que fijará los criterios para elegir las piezas. Según ha especificado Cort, "se dedicará una atención especial a las galerías de Palma y las Illes Balears, así como a galerías de otros territorios que trabajan con creadores del archipiélago".

En esta reunión del Patronato, se han aprobado las cuentas anuales y la memoria correspondientes a 2025. Durante el pasado año, Es Baluard contó con un presupuesto de 2.565.000 euros y su actividad estuvo marcada por el despliegue de su plan estratégico 2025 - 2035, “una hoja de ruta que define los objetivos a corto, medio y largo plazo de la institución y sienta las bases para reforzar su papel como un agente cultural de referencia, conectado”, ha destacado el museo en una nota.

Es Baluard ha recordado que la puesta en marcha de esta nueva etapa se ha traducido en la inauguración de doce exposiciones, la apertura de una sala dedicada a la colección permanente, la creación de una nueva línea editorial, la incorporación de la Colección de Pintura Contemporánea Internacional de la Fundación Barrié, así como el lanzamiento de un podcast y la renovación de la página web, además de la apertura del restaurante y el desarrollo de proyectos fuera del museo, como Biennal B, en colaboración con numerosas instituciones.

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Además, durante 2025, Es Baluard ha firmado 34 convenios de colaboración y más de 100 contratos. Por primera vez, se han desarrollado proyectos expositivos con instituciones como el Casal Solleric, la Fundación Miró Mallorca, el Museo de Mallorca o el Museo Marítimo de Mallorca, entre otros, así como acuerdos con centros de referencia estatal como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno y el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), ha señalado la institución en un comunicado.