Jaume Bauzà, nuevo vicepresidente del Patronato de la Galería de las Colecciones Reales

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha sido nombrado oficialmente vicepresidente del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales, con una designación que tiene efectos desde el pasado 24 de febrero.

El Govern ha relatado que el nombramiento ha sido comunicado formalmente por la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y que sitúa a Baleares en la cúpula de gestión de uno de los museos más importantes visitados en España.

El Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales, cuya Presidencia de Honor ostentan los Reyes, cuenta con dos vicepresidencias que se ejercen de forma rotatoria cada dos años.

Estas plazas son ocupadas por los titulares de las consejerías de Cultura de aquellas comunidades autónomas que cuentan con bienes inmuebles del Patrimonio Nacional en sus territorios.

Tras cumplirse el primer periodo de dos años desde la constitución del Patronato en 2024, tiempo durante el cual Madrid y Castilla y León han ostentado este cargo, Baleares asume ahora una de ellas.

Bauzà ha afirmado que este cargo "representa una oportunidad única para dar visibilidad al riquísimo patrimonio histórico y artístico de nuestras islas dentro de una institución de referencia mundial".

Inaugurada en 2023, la Galería de las Colecciones Reales es el proyecto museístico más importante de Patrimonio Nacional en décadas.

Ubicada en Madrid, junto al Palacio Real, ofrece un recorrido por la historia de la monarquía española y el mecenazgo artístico a través de piezas de incalculable valor.