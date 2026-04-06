Ian Cerruti, director del Reggaeton Beach Festival Mallorca: «Tenemos el control del mayor festival de reguetón del mundo»

Italiano de nacimiento, ¿mallorquín de adopción?

Vivo en Puigpunyent. No conocía la Serra de Tramuntana y he descubierto lugares increíbles. Me instalé en Mallorca en 2019, primero en Alaró e Inca. Antes estuve en Ibiza, isla que conozco desde mi infancia, cuando pasaba las vacaciones con mi familia.

La de su familia es un nombre ilustre de la moda italiana: la casa Cerruti.

Mi abuelo fue Nino Cerruti, un diseñador histórico de la moda italiana. Descubrió a Armani antes de que presentara su marca [fue asistente de diseño de Cerruti desde 1964 a 1970]. Desde la muerte de mi abuelo, en 2022, he empezado a diversificar nuestras inversiones, las del campo de la moda y los eventos. Intento poner en el mundo de la música la misma filosofía de internacionalización de la marca Cerruti. Quiero exportar la marca RBF (Reggaeton Beach Festival) fuera de España. El nuestro es el festival de reguetón más importante del mundo.

¿Qué significa para usted ponerse al frente de un macrofestival de música?

Un desafío. Hace ya unos años que empecé a hacer algunas inversiones en el mundo de la música, con fiestas históricas de Ibiza. Yo soy financiero pero mi pasión es la música. Quiero desarrollar el proyecto del RBF de la manera correcta, cortando con el pasado pero manteniendo su identidad. Hay familias que organizan sus vacaciones dependiendo de las fechas del festival, porque sus hijos quieren disfrutar de nuestra música. Eso es bueno, porque crea una comunidad.

Uno de los mandamientos entre los promotores dice que para triunfar antes hay que arruinarse.

Absolutamente cierto. Es difícil encontrar el equilibro entre la pasión y la lógica. Proyectos como el RBF hay que plantearlos de medio a largo plazo, no hay que tener prisa a la hora de crecer, y hay que hacerlo de una manera orgánica. Este es un negocio en el que solo sobreviven los más fuertes. No digo que sea un sector en el que la profesionalidad esté a la baja pero sí que hay gente compleja, especialmente los agentes de booking, personas que son como reyes en su pequeña isla. El festival, como mucho otros, empezó como una buena idea construida por un par de amigos y llegó a una serie de conflictos, muchos creados a raíz del Covid, que aun están en el mercado.

Dirige un festival que en los últimos tiempos ha sufrido un duro golpe después de un juzgado de Palma declarara en concurso a la sociedad organizadora por impago a varios proveedores. ¿Cómo piensan lavar la imagen del RBF?

Yo lo estoy haciendo de la manera que me enseñó mi abuelo: se llama a la persona, se habla del problema y lo resolvemos. Y voy contactando con esas personas una a una. Me enfadé mucho con la anterior administración. Rescatar el RBF es como rescatar un equipo de fútbol, el Real Madrid o el Barcelona. Cuando hay un rescate de este tipo nadie quiere que el proyecto caiga, y luego todos quieren volver a trabajar en él. Nosotros, los nuevos inversores, no tenemos la culpa de lo que había antes, evidentemente, pero ahora tenemos un periodo de entre 60 y 90 días para provocar un cambio, si no, también será nuestra culpa.

El promotor y financiero italiano Ian Cerruti, fotografiado en Palma / B.RAMON

¿La deuda del festival es muy grande?

No, es manejable. Ya hemos resuelto algunas de las situaciones pendientes desde el respeto y un acuerdo recíproco. ¿Por qué perder un festival como este con todo lo que mueve económicamente? Tenemos el control del mayor festival de música urbana latina en el mundo. España es el país en el que se crean tendencias, y si lo mantenemos, esta tendencia se exportará a Latinoamérica en 2027.

¿A cuántas personas puede dar trabajo solo en Mallorca el RBF?

A alrededor de mil personas, en el momento álgido del festival. El RBF crea su propia economía. Andrés Tortarolo, el nuevo CEO del RBF, mi socio, ha señalado que con la oferta que tendremos en Baleares esperamos a 60.000 personas, entre toda la programación que iremos desarrollando. En Madrid queremos probar una Urban Experience, crear un punto de encuentro para las familias y la comunidad latina, y apostar por artistas locales, gastronomía y diferentes propuestas de ocio. En Madrid no invertiremos en artistas súper internacionales, estos los traeremos a lugares como Palma, a ciudades que tienen mar, y en las que el año que viene también queremos montar algún pequeño corner para la comunidad latina.

¿Qué novedades encontrará el visitante que acceda al recinto de Son Fusteret?

Las familias, padres e hijos, tendrá un área en la que encontrar todo lo que necesitan, desde diferentes juegos a un parque acuático. La oferta musical la pondrán disfrutar los más jóvenes pero también los padres. Queremos tocar diferentes estilos, al margen del reguetón, como la bachata o la salsa. También podrán vivir experiencias VIP con sus artistas preferidos.

¿En Mallorca hay suficiente público para tanto festival?

Sí, porque la oferta es muy variada: electrónica, pop y la nuestra, una oferta urbana latina. No hay muchas como la nuestra pero es la que está creciendo más. El reguetón es el género musical que se escucha más en España. Los artistas de reguetón ocupan el número 1 en Spotify, no solo en España, también fuera de la comunidad latina.

¿Cómo se lleva usted con la competencia?

Mantener una competición es algo sano.

¿La de Son Fusteret es una apuesta a largo plazo?

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Este año estamos comprometidos con este recinto. Si a nuestro público le gusta, seguiremos, si no, cambiamos.