El Dúo Fortecello abrirá la nueva temporada de conciertos de FestMusic Mallorca en Can Vivot
Su actuación tendrá lugar el próximo día 10 de abril, a las 19.00 horas, con un repertorio de compositores españoles
El Dúo Fortecello abrirá la nueva temporada de conciertos de FestMusic Mallorca en Can Vivot. Será el próximo 10 de abril, a las 19.00 horas, con el repertorio titulado Passions espanyoles, que incluye obras de diferentes compositores.
La violonchelista polaca Anna Mikulska y el pianista franco-español Philippe Argenty forman el Dúo Fortecello, que actuará el próximo día 10 de abril en la Sala de Armas de Can Vivot. En esta primera actuación en Mallorca ofrecerán obras de Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquin Nin, Rogelio Huguet i Tagel, Abraham Espinoza y Gaspard Cassadó.
Su propuesta musical combina piezas del repertorio clásico con otras más enraizadas en las tradiciones populares, indican desde la organización de FestMusic Mallorca. El Dúo Fortecello quiere que la música clásica sea accesible a un público amplio con el que muestran cercanía durante sus conciertos explicando y contextualizando las obras que van tocando, añaden desde el festival.
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