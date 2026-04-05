Televisión
‘La Semana Santa en todos los sentidos’ se mete en la cocina
Hoy domingo, en su último capítulo, los ‘crespells’, ‘rubiols’, monas de Pascua y ‘panades’ serán los protagonistas del programa
En nuestro último capítulo Marta Garau nos ayudará a descubrir los secretos de nuestro recetario tradicional de Semana Santa.
Un viaje a través de dulces, como los crespells y rubiols, de caramelos que crecen en los árboles de Alaior y de monas de Pascua, pero también de platos salados como el Cuinat o las panades.
Llegarán a nuestras pantallas recetas antiquísimas como los tacons o el flaó, que comparten protagonismo con una gran variedad de formatjades.
No olvidaremos a aquellos que necesitan del apoyo y ayuda de los comedores sociales, como el de Zaqueo en Palma, que en estas fechas se esfuerzan algo más si cabe para dar cobijo al que sufre.
Las pancaritats cerrarán el programa, destacando la del Diumenge de l’Àngel en el castillo de Bellver en Palma.
Un recorrido que pondrá un broche de oro a este programa que con este último capítulo habrá recogido las vivencias de cofrades y profesionales que enriquecen la experiencia global de la semana santa balear.
- Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
- La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles arrancará en junio en dos solares públicos de Palma
- «Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller
- Rescatan a seis adultos y a una niña de nueve años en el Torrent de Pareis
- Condenan a una empresa por dañar un Ferrari al trasladarlo a Mallorca
- Del gol de Militão al éxtasis con Muriqi: los tres minutos de locura en Son Moix
- Mallorquinas al mando del futuro: el éxito de la ciencia y la diplomacia global
- Demichelis se disculpa con el periodista mallorquin con el que se enzarzó en Elche