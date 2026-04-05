‘La Semana Santa en todos los sentidos’ se mete en la cocina

En nuestro último capítulo Marta Garau nos ayudará a descubrir los secretos de nuestro recetario tradicional de Semana Santa.

Un viaje a través de dulces, como los crespells y rubiols, de caramelos que crecen en los árboles de Alaior y de monas de Pascua, pero también de platos salados como el Cuinat o las panades.

Llegarán a nuestras pantallas recetas antiquísimas como los tacons o el flaó, que comparten protagonismo con una gran variedad de formatjades.

Una ‘panada de carn i pèsols’.

No olvidaremos a aquellos que necesitan del apoyo y ayuda de los comedores sociales, como el de Zaqueo en Palma, que en estas fechas se esfuerzan algo más si cabe para dar cobijo al que sufre.

Las pancaritats cerrarán el programa, destacando la del Diumenge de l’Àngel en el castillo de Bellver en Palma.

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Un recorrido que pondrá un broche de oro a este programa que con este último capítulo habrá recogido las vivencias de cofrades y profesionales que enriquecen la experiencia global de la semana santa balear.