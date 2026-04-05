Mar Gràcia crea con Humo Wild Flowers una atmósfera floral efímera

Su retiro frente al mar en la Serra de Tramuntana le hizo cambiar el rumbo vital. Tras estudiar diseño de moda y trabajar en ello de forma intensa con importantes firmas internacionales, Mar Gràcia paró para disfrutar de un año sabático.

«Necesitaba descansar y me mudé a una pequeña casa de la familia en la Serra. Mi intención era volver al mundo de la moda, pero allí viví la experiencia real de la naturaleza, tanto los días preciosos llenos de flores como los días tormentosos con el rugido del mar y los pinos», describe.

Esa atmósfera silvestre y lecturas como Las rosas de Orwell, de Rebecca Solnit, «que dice entre otras cosas que si ‘guerra’ tiene un antónimo, quizá sea ‘jardines’», provocaron un giro inesperado en su trayectoria y la llevaron a idear Humo Wild Flowers, con el que proyecta «atmósferas florales de carácter efímero».

Mar Gràcia rodeada de flores / HWF

«Tenía claro que quería seguir en el ámbito creativo, pero ahora con elementos de la naturaleza que fuesen temporales. Para mí era importante no añadir más cosas al mundo», explica.

El nombre de su marca, Humo, hace referencia a esta intención porque «el humo, como las flores, es algo natural y no dura para siempre», igual que los eventos en los que interviene la directora de arte floral.

Lleva un año y medio con su estudio, que empezó «poco a poco, haciendo ramitos de flores recogidas en el campo para amigos y conocidos»; y ahora trabaja en «proyectos de todo tipo, tanto para particulares (bodas, cumpleaños, etc.) como de marca, que pueden ser una cena con influencers, la inauguración de un establecimiento o el festival de música Paco de Lucía».

La instalación artística de claveles diseñada para el festival Paco de Lucía / HWF

Flores y libros en Sant Jordi

La próxima iniciativa en la que Mar Gràcia participará es el mercadillo organizado el 21, 22 y 23 de abril, este último día de Sant Jordi, en el hotel Sant Francesc.

«Crearemos un espacio novedoso para celebrar la cultura y yo además realizaré una intervención floral tanto en el recibidor como en el patio», según avanza.

Los asistentes que quieran adquirir alguno de sus diseños tendrán tres tipos de producto: «uno escultórico grande, ramos creativos de tamaño mediano y una flor con un bonito embalaje, ideal para cumplir la tradición de regalar una flor y un libro», anima.

De aportar lo segundo se encarga Call Vermell Books, una librería de Felanitx regentada por Antonina Obrador y que ofrece una cuidada selección de publicaciones, sobre todo de arte; y se venderán además objetos de diseño de Santa & Cole y Xavier Mañosa.