Lo que dicen tus emojis de ti (y cómo usarlos bien según la RAE)

¿Qué son los emojis? Podríamos definirlos como esas pequeñas imágenes digitales que representan emociones, acciones, objetos o incluso estados de ánimo y que, casi sin darnos cuenta, se han convertido en una parte más de la comunicación escrita de nuestro día a día, sobre todo en los mensajes instantáneos de Whatsapp, de redes sociales y correos. Sirven para matizar, completar o reforzar lo que decimos, añadiendo intención, tono o cercanía. Incluso llegan a sustituir alguna palabra, pero las menos.

Su uso, además, no es tan superficial como podría parecer. Hay estudios que apuntan a que los emoticonos dicen bastante de quien los utiliza. Uno de ellos, realizado por investigadores de la Universidad de Indiana, señala que las personas que recurren a emojis suelen mostrar una mayor inteligencia emocional y haber desarrollado vínculos afectivos más seguros en la infancia. Otro, publicado en 'Journals PLOS', sugiere que quienes los emplean con más frecuencia tienden a ser más atentos, sensibles y preocupados por los demás.

Pero más allá de lo que revelan, cumplen una función clara: la de matizar y aportar expresividad a los mensajes escritos. Y ahí surge la duda: ¿se están utilizando bien?

Según la RAE, los emojis no pueden considerarse signos lingüísticos, aunque en algunos casos sustituyan palabras

La Real Academia Española (RAE) también se ha pronunciado al respecto. Según explica la institución, los emojis no pueden considerarse signos lingüísticos, aunque en algunos casos puedan sustituir palabras. De ahí la importancia de saber cuándo y cómo usarlos al escribir, especialmente si se busca mantener cierta corrección en el lenguaje.

Signos extralingüísticos, diferentes posibilidades

El emoji, o emoticono, no deja de ser un elemento extralingüístico, advierten desde la RAE, por lo que cuando se incluyen en un texto deben situarse de modo que interfieran lo menos posible con los signos de puntuación y su posición no genere ambigüedades.

Desde la institución académica, y en su apartado de dudas, enumeran con ejemplos las recomendaciones para los diferentes usos:

Si el emoji afecta a todo el mensaje, se recomienda situarlo detrás del signo de cierre del último enunciado. En esos casos, no es necesario colocar otro punto detrás del emoji. Ejemplo: "Bueno, queridos, me caigo de sueño y creo que va siendo hora de irme a dormir. Hasta mañana. 👋"

se recomienda situarlo detrás del signo de cierre del último enunciado. En esos casos, no es necesario colocar otro punto detrás del emoji. Ejemplo: "Bueno, queridos, me caigo de sueño y creo que va siendo hora de irme a dormir. Hasta mañana. 👋" Si solo afecta a uno de los enunciados que conforman el mensaje, lo más adecuado es situarlo delante del signo de cierre de ese enunciado, para que no parezca que modifica al enunciado siguiente. Ejemplo: "Estoy loco por ti 😍. ¿Puedo invitarte a cenar el sábado?"

que conforman el mensaje, lo más adecuado es situarlo delante del signo de cierre de ese enunciado, para que no parezca que modifica al enunciado siguiente. Ejemplo: "Estoy loco por ti 😍. ¿Puedo invitarte a cenar el sábado?" Si aparece en el interior del enunciado , coincidiendo con un signo de puntuación, lo indicado es situar el emoji delante de este: "Últimamente no me encuentro muy bien 😥, pero supongo que todo mejorará".

, coincidiendo con un signo de puntuación, lo indicado es situar el emoji delante de este: "Últimamente no me encuentro muy bien 😥, pero supongo que todo mejorará". En aquellos casos en los que se use como una pieza léxica en sustitución de una palabra , la puntuación del enunciado no debe verse alterada: "Estoy en el 🚗, así que te llamo más tarde, cuando llegue a 🏠". En estos casos no debe emplearse conjuntamente el emoji y la palabra que evoca, pues constituiría una redundancia innecesaria.

, la puntuación del enunciado no debe verse alterada: "Estoy en el 🚗, así que te llamo más tarde, cuando llegue a 🏠". En estos casos no debe emplearse conjuntamente el emoji y la palabra que evoca, pues constituiría una redundancia innecesaria. Cuando quieran usarse consecutivamente varios emojis distintos o el mismo emoji repetido, bien para expresar un plural, bien para intensificar la emoción que se quiere transmitir, no deben separarse por comas ni por ningún otro signo de puntuación:

¡El domingo comemos paella! 😄👏😋

😘 [= un beso] 😘 😘 😘 [= besos]

Los emojis han dejado de ser simples iconos para convertirse en una herramienta más de comunicación, y no solo acompañan el mensaje. Algunos, además, se han consolidado como universales. Es el caso de la cara con lágrimas de alegría (😂), el emoji más utilizado en el mundo en redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, asociado a la risa descontrolada o a situaciones especialmente graciosas. Justo detrás se sitúa el corazón, otra de las imágenes más repetidas en la comunicación digital.

Pero, igual que ocurre con las palabras, también aquí surgen dudas. ¿Todo vale en el uso de emojis o hay ciertas recomendaciones?

Para resolver este tipo de cuestiones, la Real Academia Española (RAE) mantiene abierto un canal directo con los usuarios. A través de la red social X, cualquiera puede plantear sus dudas lingüísticas, incluyendo en el mensaje la mención a @RAEinforma y la etiqueta #dudaRAE. De este modo habrá respuesta.