Cuina amb memòria

Ous del dia de Pasqua

A més d’abstenir-se de carn tot l’any, als ermitans de Mallorca no se’ls permetia menjar ous ni productes lactis al llarg de l’Advent i la Quaresma

Ous del dia de Pasqua / ANTONI TUGORES

Antoni Tugores

L’ou ha tengut, des de sempre, un simbolisme gairebé religiós, que transcendeix l’aspecte estrictament alimentari. Dins algunes religions l’ou representa un renaixement i la transformació, evocant el canvi i la renovació contínua de la vida. L’ou és font de noves vides animals i, en un context cristià, significa també la resurrecció, essent semblant a la tomba de la qual ressuscità Crist. L’ou, en aquest context esdevé una font de fertilitat i vida. Els ermitans celebraven l’arribada de Pasqua amb un guisat d’ous, aliment simbòlic, però també molt desitjat al llarg de 40 dies d’abstinència.

Ingredients:

  • Ous
  • Ceba
  • Tomàtiga
  • Patates
  • Esclata-sangs en conserva
  • Carxofes
  • Alls
  • Llorer, moraduix i julivert
  • Ametlles torrades
  • Blanc d’ou
  • Galeta picada
  • Oli, aigua i sal.

Preparació:

  • En primer lloc, bullirem els ous fins que siguin cuits.
  • En haver-los refredat, els pelarem i els xaparem pel mig; els passarem per blanc d’ou remenat, els arrebossarem amb galeta picada, els fregirem lleugerament i reservarem.
  • Iniciarem, amb oli suficient, un sofregit de ceba i una cabeça d’alls sencera, a poc foc.
  • Uns 10 minuts després hi agregarem tomàtiga pelada i ben picada i una fulla de llorer.
  • Quan la tomàtiga hagi perdut el seu suc i considerem que el sofregit és cuit, hi abocarem l’aigua necessària per a l’aguiat i posarem el foc més intens fins que alci el bull.
  • Pocs minuts després de bullir hi introduirem patates tallades a cantons, a més d’esclata-sangs en conserva, ja que per Pasqua no n’és el temps; per això, els ermitans, mesos enrere, preparaven la conserva d’esclata-sangs i d’altres bolets.
  • Poc després hi afegirem carxofes xapades per la meitat i uns minuts abans que la patata sigui cuita del tot, prepararem una picada generosa d’ametlles torrades, amb all, julivert i moraduix, que escamparem per dins la greixonera.
  • Gairebé a continuació, distribuirem els mitjos ous bullits i arrebossats dins aquest guisat eremític festiu del dia de Pasqua. Devem la recepta a Miquel Rigo Far (El Terreno, Palma, 1932), autor –amb el sobrenom de Miquel de Binifar– d’un llibre entranyable sobre la vida i la cuina dels ermitans de Mallorca: La cuina dels ermitans (Miquel Font, Editor,1996).
  • Els ermitans feien conserva de bolets de formes diverses: fregits en saïm i conservats en pots de vidre, amb aigua-sal, o deixant-los assecar com si fossin figues seques.

