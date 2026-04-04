Cuina amb memòria
Ous del dia de Pasqua
A més d’abstenir-se de carn tot l’any, als ermitans de Mallorca no se’ls permetia menjar ous ni productes lactis al llarg de l’Advent i la Quaresma
L’ou ha tengut, des de sempre, un simbolisme gairebé religiós, que transcendeix l’aspecte estrictament alimentari. Dins algunes religions l’ou representa un renaixement i la transformació, evocant el canvi i la renovació contínua de la vida. L’ou és font de noves vides animals i, en un context cristià, significa també la resurrecció, essent semblant a la tomba de la qual ressuscità Crist. L’ou, en aquest context esdevé una font de fertilitat i vida. Els ermitans celebraven l’arribada de Pasqua amb un guisat d’ous, aliment simbòlic, però també molt desitjat al llarg de 40 dies d’abstinència.
Ingredients:
- Ous
- Ceba
- Tomàtiga
- Patates
- Esclata-sangs en conserva
- Carxofes
- Alls
- Llorer, moraduix i julivert
- Ametlles torrades
- Blanc d’ou
- Galeta picada
- Oli, aigua i sal.
Preparació:
- En primer lloc, bullirem els ous fins que siguin cuits.
- En haver-los refredat, els pelarem i els xaparem pel mig; els passarem per blanc d’ou remenat, els arrebossarem amb galeta picada, els fregirem lleugerament i reservarem.
- Iniciarem, amb oli suficient, un sofregit de ceba i una cabeça d’alls sencera, a poc foc.
- Uns 10 minuts després hi agregarem tomàtiga pelada i ben picada i una fulla de llorer.
- Quan la tomàtiga hagi perdut el seu suc i considerem que el sofregit és cuit, hi abocarem l’aigua necessària per a l’aguiat i posarem el foc més intens fins que alci el bull.
- Pocs minuts després de bullir hi introduirem patates tallades a cantons, a més d’esclata-sangs en conserva, ja que per Pasqua no n’és el temps; per això, els ermitans, mesos enrere, preparaven la conserva d’esclata-sangs i d’altres bolets.
- Poc després hi afegirem carxofes xapades per la meitat i uns minuts abans que la patata sigui cuita del tot, prepararem una picada generosa d’ametlles torrades, amb all, julivert i moraduix, que escamparem per dins la greixonera.
- Gairebé a continuació, distribuirem els mitjos ous bullits i arrebossats dins aquest guisat eremític festiu del dia de Pasqua. Devem la recepta a Miquel Rigo Far (El Terreno, Palma, 1932), autor –amb el sobrenom de Miquel de Binifar– d’un llibre entranyable sobre la vida i la cuina dels ermitans de Mallorca: La cuina dels ermitans (Miquel Font, Editor,1996).
- Els ermitans feien conserva de bolets de formes diverses: fregits en saïm i conservats en pots de vidre, amb aigua-sal, o deixant-los assecar com si fossin figues seques.
- Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
- La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles arrancará en junio en dos solares públicos de Palma
- «Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller
- Rescatan a seis adultos y a una niña de nueve años en el Torrent de Pareis
- Condenan a una empresa por dañar un Ferrari al trasladarlo a Mallorca
- Del gol de Militão al éxtasis con Muriqi: los tres minutos de locura en Son Moix
- Mallorquinas al mando del futuro: el éxito de la ciencia y la diplomacia global
- Demichelis se disculpa con el periodista mallorquin con el que se enzarzó en Elche