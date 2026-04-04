DIONÍS A TAULA

Frescor, volum i caràcter autòcton (1)

Selecció Blancs 2023: AVA Vins

Bartomeu Font Sbert

Avui parlam d’un vi elaborat a Sencelles, concretament al celler AVA Vins. La història d’aquest celler va començar fa gairebé 20 anys, quan la família Neumann va adquirir la finca el Pla de Biniali. Feia devers 40 anys que aquests empresaris alemanys originaris de Múnic passaven les vacances a Mallorca quan varen decidir fer realitat la seva curolla: crear un celler. El seu primer vi va ser un de negre i va sortir al mercat l’any 2010. L’any següent, n’elaboraren un de blanc i poc després en varen fer un de rosat.

AVA Vins va començar a ser conegut i a tenir prestigi quan Julio Torres Antolín hi va entrar a fer feina fa nou anys. Avui dia, és una peça fonamental, però la seva trajectòria és fruit del treball i del coneixement adquirit durant tres dècades en aquest sector. Torres va començar com a sommelier l’any 1990 i va crear una distribuïdora de vins, una tasca que va deixar de banda el 2001. Després va fer feina a cellers com Can Ribas, Galmés i Ribot, i de 2017 ençà és a responsable de disseny de producte d’AVA Vins, que va passar de tres a deu referències de vins.

La seva tasca, explica, ha consistit a posar en contacte el viticultor (qui cuida la vinya) amb el vinater (qui fa els vins) i alhora, tots dos amb el mercat. A més a més, va apostar per fer un canvi important: AVA va passar d’elaborar vins amb un 60% de varietats foranes a fer-ne amb un 70% de varietats autòctones. El motiu és que Torres creu que amb les varietats locals es poden fer grans vins i que aquestes permeten demostrar un producte diferenciat i únic, tot i que reconeix que «cal fer un esforç per donar-lo a conèixer, especialment en un mercat tan globalitzat com és el del vi».

Una de les novetats del celler és AVA Selecció Blanc, un vi gastronòmic del qual continuarem parlant la setmana vinent.

