Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate MontañaEl Tiempo en BalearesPlásticos Baleares
instagramlinkedin

Prèvia

Diversitat d’estils

Pere Estelrich i Massutí

Avui és Dissabte Sant; a alguns llocs, esglésies i altres espais, s’organitzen concerts. Aquí en teniu uns quants:

A les Portasses de l’Hospici de Felanitx, a les 18 hores, tenim la secció de vent de la Jove Orquestra Illes Balears oferint un Concert de Pasqua amb obres de Gounod (Petita simfonia per a vents), Saint-Saëns (Carnaval dels animals) i Dvorak (Serenata per a vents). Joan Barceló dirigirà la sessió.

També avui horabaixa i a l’església de Sant Nicolau de Palma, Missa cantada per l’Orfeó Balear (20 h). Daniel Muelt dirigirà el grup, Tomeu Seguí acompanyarà a l’orgue i Raquel Llera aportarà alguns moments com a soprano solista.

També avui i adreçat a un públic familiar, tenim a la sala Dante de Palma, una audició/concert d’alumnes del Max Teatre Musical. En el programa fragments de Wicket.

A Inca i en el Teatre, a les 19 hores, tenim la versió de l’Òpera de tres cèntims de Bertolt Brecht i Kurt Weil que n’ha fet el traductor Feliu Formosa.

De cara Diumenge de Pasqua, a alguns indrets, després de la processó de l’Encontrada o de l’Encontre, segons el nom que se li dona, hi ha concert de la Banda de Música. A Felanitx, per exemple.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • concert
  • Palma
  • Barceló
  • Balears
  • la prèvia
RRSS WhatsAppCopiar URL
