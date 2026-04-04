Adema, entre la experiencia y lo emergente

ADEMA Bellas Artes participará en la próxima edición de Art Cologne Palma y SUMMA Mallorca con una representación que articula la experiencia y el arte emergente, desde una mirada comprometida con la creación contemporánea, el pensamiento crítico, la investigación y la proyección de nuevos lenguajes artísticos.

En este contexto, se enmarca en una apuesta institucional por facilitar la inserción de los jóvenes artistas en el circuito profesional, en sintonía con el lanzamiento del Máster en Desarrollo Profesional en el Sector del Arte, cuya primera edición comenzará el próximo mes de septiembre. Se consolida así un modelo formativo orientado a la excelencia, la investigación y la proyección internacional.

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La institución estará representada en Art Cologne Palma por los docentes e investigadores Amparo Sard y Tomàs Pizà, junto a los artistas investigadores emergentes Rebeca Morey y Óscar González, cuyos proyectos han sido seleccionados a partir de sus trabajos de fin de grado.