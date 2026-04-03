El Via Crucis de Llorenç Moyà congrega a turistas y residentes en ses Voltes

El Via Crucis teatral, que nace hace 41 años y surge de la obra de Llorenç Moyà, ha sido representado a las 12:30 del mediodía en ses Voltes. La interpretación ha congregado a propios y ajenos, que han volcado su mirada en la poesía, movimiento, grito y llanto garantizado por el grupo Taula Rodona Teatre.

A cuarenta minutos de comenzar la escenificación en ses Voltes, inicia la procesión por la plaza Santa Eulàlia. Los protagonistas de la obra atraviesan la plaza y atraen la mirada de los primeros curiosos, que ante la sorpresa deciden guardar silencio. La procesión avanza hasta plaza de Cort y produce un mayor asombro entre los turistas, una vecina palmesana clarifica la situación: "Es un teatro, es un teatro", mientras el resto de vecinos piden silencio con la típica onomatopeya. Justo a las doce, coinciden de forma poética las campanas de Cort con el tambor de la obra, así inicia la marcha por las calles de Palma.

Los interpretes y lectores avanzan en una procesión que baja por Conqueridor, s’Hort del Rei y la avenida Antoni Maura, para finalmente llegar por Dalt Murada a ses Voltes, donde comienzan los versos de las XIV estaciones del Via Crucis. Por toda esa travesía se cruzan con mujeres mantillas que se dirigen a otros lugares y decenas de turistas, que incredulos observan la pieza teatral.

La obra

Como cada año, la condena de Jesús lleva el peso a través de la interpretación de Àngel Colomer, el actor responsable cada edición. Enseguida aparece la Virgen María, papel que realiza Ana Garcia, además del resto de personajes, entre ellos Verónica (Xisca Sureda), Cirineo (Sara Mingolla), las mujeres de Jerusalén, los dos ladrones que también son ajusticiados, los escuderos y los soldados. Destaca la incorporación de dos nuevos actores: David Dimas, que interpreta el escudo número dos y la actriz Caterina Dijksterhuis que interpreta a la mujer número seis.

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El poemario fue publicado en 1986 y llevado a escena por Bernat Pujol. Por otro lado, la lectura de los versos corre a cargo de nuevo de Catalina Sureda, Maria Magdalena Aguiló, Pep Banyo y Miquel Garau.