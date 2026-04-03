Muere Toni Aragón, director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca

El director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, Toni Aragón, murió el pasado jueves de "forma repentina", según han informado este viernes tanto la institución artística como el sindicato docente Anpe.

A través de una publicación en la red social Instagram, el conservatorio ha expresado que Aragón ha sido "un ejemplo de firmeza, empatía y humanidad", que "ha dejado una huella profunda" en la institución.

"Queremos enviar todo nuestro apoyo y ánimos a su familia en estos momentos tan difíciles. Gracias por todo Toni. Te echaremos de menos. Descansa en paz", concluye el mensaje.

Por su parte, el sindicato docente Anpe ha explicado que la muerte de Aragón se produjo el jueves "de forma repentina", tras lo que ha destacado que su labor "dejará una huella significativa en la formación artística" de Baleares y "un vacío que será difícil de llenar entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerle".

Anpe ha explicado que Aragón desarrolló una dilatada trayectoria profesional como docente de canto desde el año 2000, así como en tareas de dirección, y que destacó por "su compromiso con la educación musical" y su dedicación a la comunidad educativa.

Consternación en la sociedad mallorquina

Algunas personalidades de la sociedad mallorquina se han echo eco de la noticia y han querido dedicar unas palabras al fallecido tenor. En el caso de Antoni Vera, Conseller d’Educació i Universitats de les Illes Balears, ha escrito: "Persona afable, de bon tracte, compromesa amb l’educació i la cultura, que va dedicar la seva vida a la música i a formar generacions d’estudiants".