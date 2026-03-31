El Tropicana Dreams se celebrará el 11 y 12 de abril en el Claustre de Sant Domingo de Inca

Tropicana Dreams vuelve este 2026 con su quinta edición. El festival de autoedición gráfica y sonora "más internacional y sensacional de la isla" tendrá lugar los días 11 y 12 de abril, esta vez, en el Claustre de Santo Domingo de Inca. Para abrir boca, la inauguración de este encuentro se celebrará el viernes 10 en Palma, con concierto y exposición de Taladro Eléctrico. A partir de ahí y durante todo el fin de semana se podrá disfrutar en Inca de más actuaciones musicales, performances, charlas, talleres y un mercado gráfico, compuesto por alrededor de medio centenar de artistas, tanto locales como nacionales e internacionales.

Tropicana Dreams cerrará esta edición con un mural colectivo en colaboración con el festival Inca Street Art.

Cartel de la quinta edición de Tropicana Dreams / .

«Una propuesta llena de música y color que no hay que perderse esta Semana Santa», señalan sus responsables.

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Desde su primera edición, el Tropicana Dreams se ha celebrado en distintos puntos de Mallorca, como el Centre Can Gelabert de Binissalem o Palma.