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El Tropicana Dreams se celebrará el 11 y 12 de abril en el Claustre de Sant Domingo de Inca

La V edición de este encuentro con la autoedición gráfica y sonora incluye música en directo y un mercado con 50 artistas, entre otras propuestas

Claustre de Sant Domingo de Inca, donde se celebrará el Tropicana Dreams

Claustre de Sant Domingo de Inca, donde se celebrará el Tropicana Dreams / DM

Redacción

Palma

Tropicana Dreams vuelve este 2026 con su quinta edición. El festival de autoedición gráfica y sonora "más internacional y sensacional de la isla" tendrá lugar los días 11 y 12 de abril, esta vez, en el Claustre de Santo Domingo de Inca. Para abrir boca, la inauguración de este encuentro se celebrará el viernes 10 en Palma, con concierto y exposición de Taladro Eléctrico. A partir de ahí y durante todo el fin de semana se podrá disfrutar en Inca de más actuaciones musicales, performances, charlas, talleres y un mercado gráfico, compuesto por alrededor de medio centenar de artistas, tanto locales como nacionales e internacionales.

Tropicana Dreams cerrará esta edición con un mural colectivo en colaboración con el festival Inca Street Art.

Cartel de la quinta edición de Tropicana Dreams

Cartel de la quinta edición de Tropicana Dreams / .

«Una propuesta llena de música y color que no hay que perderse esta Semana Santa», señalan sus responsables.

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Desde su primera edición, el Tropicana Dreams se ha celebrado en distintos puntos de Mallorca, como el Centre Can Gelabert de Binissalem o Palma.

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