Mariana Enríquez, Christina Rosenvinge y Remedios Zafra participarán en Mallorca en el festival La Coma

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, ha presentado este martes la segunda edición de La Coma, Festival de Literatura y Pensamiento Contemporáneo.

Una cita literaria que se consolida tras el éxito de la primera edición en 2025, este año con 25 propuestas de actividades e incorporando un día más a la programación. Será los días 6, 7, 8 y 9 de mayo en Es Baluard Museu y en la Casa Llorenç Villalonga.

La Coma es un espacio de diálogo y de pensamiento contemporáneo que, un año más, acogerá algunas de las voces literarias más potentes de la actualidad. Escritoras y divulgadoras como Anna Starobinets, Mariana Enríquez, Zülfü Livanelli, Christina Rosenvinge, Remedios Zafra, Empar Moliner, Marc Artigau, Núria Cadenes, Lucia Pietrelli, Luna Miguel, Nerea Pallares, Carlota Gurt o Layla Martínez se encontrarán para afrontar una segunda edición de La Coma que lleva por título ‘El hilo del relato’. Lo harán acompañadas de más de una treintena de participantes que facilitarán el diálogo a lo largo de las cuatro jornadas que durará el festival.

Inauguración

Los actos comenzarán el miércoles 6 de mayo en el Aljub de Es Baluard Museu con una conversación inaugural que quiere remitir a los albores del relato literario. La palabra de Safo de Lesbos, consagrada al deseo y la ternura, centrará un recital ofrecido por la poeta Maria Callís como pórtico.

Y, a continuación, la cantante y compositora Christina Rosenvinge conversará con la escritora mallorquina Begoña Méndez, poniendo en diálogo los versos sáficos que relee Rosenvinge en clave musical con la genealogía de autoras místicas que ha explorado Méndez. Desde Safo hasta hoy, recorreremos el hilo de un relato de afectos y pasiones femeninas que a menudo ha sido silenciado desde los relatos hegemónicos.

He aquí la vocación de esta edición de La Coma: evidenciar la literatura como relato diverso y múltiple, prestando especial atención a las voces que se desarrollan en los márgenes, en oposición o disidencia, siempre desde la libertad de decir y de construir realidades que dialoguen con lo cotidiano. Para finalizar, la guitarrista Amaia Miranda ofrecerá un concierto lleno de ternura, acompañado de un brindis inaugural con vinos de la DO Binissalem.

Jueves y viernes

Los actos continuarán en Es Baluard Museu el jueves 7 por la tarde y el viernes 8 durante todo el día, con las intervenciones de Anna Starobinets, Mariana Enríquez, Zülfü Livanelli, Remedios Zafra, Laura Fernández, Roser Cabré-Verdiell y Núria Cadenes, entre otros.

Cabe destacar especialmente la participación de autoras que protagonizan actualmente el auge de la ficción fantástica en diversas formas, como la rusa Anna Starobinets, considerada una de las maestras del terror fantástico, distópico o metafísico, que se nutre de horrores cotidianos en su Rusia natal; la argentina Mariana Enríquez, maestra del terror contemporáneo, que ofrecerá una masterclass desde su residencia actual en Tasmania; así como Laura Fernández y Roser Cabré-Verdiell.

En contraste con estas voces, la de Zülfü Livaneli, uno de los autores más aclamados de la literatura turca actual y una figura relevante por su trayectoria como cantautor y activista, que nos enfrentará a las luces y sombras del compromiso artístico y la disidencia.

También destacan en estas jornadas las aproximaciones a odios y afectos desde la narrativa catalana, a través del diálogo entre Núria Cadenes y Míriam Cano; el encuentro en forma de recital y conversación entre la poeta iraní Ghazal Mosadeq, el escritor palestino Mohamad Bitari y el músico y poeta libanés Rasheed Jalloul, tres voces comprometidas que se alzan desde el exilio. Asimismo, el viernes por la noche se presentará, en el patio de Can Balaguer, el espectáculo Medea, una propuesta escénica que muestra la potencia de la voz y la palabra de Sílvia Bel y Neus Borrell para reescribir el mito clásico desde el relato de la propia Medea, cargado de matices.

Sábado en Binissalem

La última jornada tendrá lugar el sábado 9 de mayo en la Casa Llorenç Villalonga, en Binissalem, con los talleres de Míriam Cano y Laura Sam y las intervenciones de Albert Roig, Empar Moliner, Montse Virgili, Carlota Gurt, Marc Artigau, Luna Miguel, Laia Malo, Layla Martínez y Desirée de Fez. La jornada contará con presentaciones de importantes títulos y novedades, como los premios Anagrama y Mercè Rodoreda.

Al mediodía, se ofrecerá un almuerzo de escritores con prescriptores para propiciar el encuentro entre los autores invitados y personal bibliotecario, docentes, libreros o periodistas, procurando servir desde La Coma a las conexiones del sistema literario. La clausura del festival correrá a cargo de Tulsa, el proyecto musical de Miren Iza, distinguido con el Premio Nacional de Músicas Actuales en 2024.

'El hilo del relato'

La segunda edición de La Coma tiene como eje temático ‘El hilo del relato’: la guía que articula la narración o la voz poética, en la que se implica la expresión individual y el posicionamiento colectivo.

¿Es la literatura el mismo camino recorrido desde tiempos inmemoriales, siempre con distintos pasos? ¿O es una trama infinitamente creciente de trayectos singulares que se entrelazan, se superponen, resuenan entre sí?

La Coma reivindica la literatura como un entramado múltiple, que teje en un mismo texto el yo y el nosotros. Nos acercamos a ella para explorar su diálogo con la realidad y la incidencia que esto supone. Queremos desentrañar el tejido del relato de la mano de escritores y escritoras que encarnan las innumerables formas de ejercer la capacidad transformadora de la palabra. Será un camino que nos llevará a recorrer paisajes muy diversos, centrales o periféricos. Relatos que rehúyen el corsé de un hilo único, hegemónico. Voces que se alejan del retrato realista para encontrar en los espejos de la ficción y la fantasía formas de verdad más rotunda, o bien buscan la perspectiva de la distancia para retratar la crudeza del mundo contemporáneo. Palabras vivas que habitan el terreno del duelo, de la lucha, de los odios y los afectos, del deseo, del compromiso, de lo insólito, del mito, de la guerra, de la vida cotidiana.

Más de 30 escritores y artistas

El programa del festival cuenta con más de una veintena de sesiones en cuatro jornadas y más de 30 escritores y artistas en diversas lenguas: catalán, castellano, gallego, euskera, inglés, persa, turco... Además de los diálogos, habrá otros formatos como recitales, espectáculos, masterclass, talleres, performances y otras formas de expresión artística —teatro, danza, canción—.

La Coma es un proyecto del Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, que cuenta con la colaboración de Es Baluard Museu, que ofrece sus espacios para acoger el festival los días 6, 7 y 8 de mayo. Este año, el Ayuntamiento de Palma se suma como colaborador con la incorporación de Can Balaguer como espacio del festival. El sábado 9 de mayo la jornada transcurrirá en la Casa Llorenç Villalonga.

Toda la programación del festival se puede consultar en la web lacomafestival.cat.