Lyra’s Hëll, banda ganadora del Concurs Pop Rock de Palma: "Para florecer de verdad, primero tienes que pasar por el infierno"

Mallorca está en la primera línea del frente del nuevo rock/metal femenino con Lyra’s Hëll, una banda que causó sensación en el Concurs Pop Rock de 2024, dejando boquiabiertos a los espectadores gracias una energía arrolladora sobre el escenario, y que ahora publica su esperado primer disco, Hellbloom, un EP que «habla de atravesar el infierno emocional, de tocar fondo y, aun así, encontrar la forma de crecer», explica Cøral Hëll, su guitarrista y voz principal.

«Cuando tocamos en la semifinal del Pop Rock fue el segundo concierto que hicimos juntas como banda, ya que el debut fue apenas un mes antes. Aquel Concurs nos ayudó a darnos a conocer, a madurar sobre los escenarios, a crecer como banda y a rodar muchísimo, porque a partir de ahí tuvimos la suerte de hacer muchísimos conciertos en diferentes salas y eventos, varios de ellos de los más importantes de la isla», caso del Mallorca Live Festival, recuerda la integrante de una banda que se completa con los nombres de Annîe Limbo (guitarra y coros), Drea Infêrno (bajo y coros) y Paola Spårk (batería), personajes creados para un proyecto que suma seguidores con cada actuación.

Un disco que llega casi dos años después de ganar el Pop Rock

Algunos de sus fans se habrán preguntado por qué tanta tardanza con este disco, que llega casi dos años después de su irrupción en la escena musical. Cøral Hëll da la respuesta: «En ningún momento esperamos el gran recibimiento que tuvimos, que tuvo nuestra música, todo iba demasiado rápido, teníamos conciertos casi cada mes o a veces cada 15 días. Nos centramos en ensayar muchísimo y dar prioridad a ofrecer calidad y un buen show en directo, ya que como dije, no teníamos experiencia con esta formación, aún nos teníamos que dar a conocer como banda, y estuvimos mucho tiempo pensando qué deberíamos hacer con el EP: ¿sacarlo sin más?, ¿enviarlo a un listado de discográficas a nivel nacional e internacional?, ¿esperar tener un manager que pudiese guiarnos? Eran demasiadas cosas que plantearnos y pensar, sin apenas tiempo para reunirnos ya que lo único que hacíamos era ensayar. Y el tiempo fue pasando sin darnos cuenta, hasta hoy. Estamos tremendamente ilusionadas, ya que aunque las canciones ya se han escuchado en directo, ahora sí es real, el disco se puede escuchar en plataformas y en un cedé físico».

Las integrantes de Lyra's Hëll / Tuco Martín

Hellbloom invita a reflexionar sobre el hecho de caer y volver a levantarse, y nos recuerda que, a veces, «para florecer de verdad, primero tienes que pasar por el infierno». Sus canciones, con las que alcanzaron la final del prestigioso Metal Woman de Madrid 2026, están marcadas por una madurez compositiva que equilibra potencia y sofisticación, y que responden a una máxima: «Les pedimos verdad. Que nos representen de forma honesta, incluso cuando incomoda. No buscamos canciones perfectas, sino canciones que se sientan vivas, que transmitan algo real y que conecten. Si un tema no nos mueve por dentro, no entra en el repertorio. Tiene que tener intención, identidad y algo que decir».

Empoderamiento femenino

Su primer single, Burning Heart, se publicó el pasado mes de febrero y es un himno de empoderamiento femenino que celebra la fuerza interior y la resiliencia. «Nace de la necesidad de recordar esa fuerza que a veces olvidamos que tenemos dentro. Es un himno de resistencia, de no rendirse y de seguir adelante incluso cuando todo pesa. Creemos que la presencia femenina en la música está creciendo, y cada vez hay más voces, más diversidad y más libertad para expresarse. Pero aún queda camino por recorrer. Por eso sentimos que es importante seguir creando, ocupando espacios y contando nuestras propias historias sin filtros», argumenta la también letrista del grupo, Cøral.

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El EP, que se presenta este miécoles en Es Gremi, en la Sala Zero (21 horas), también incluye los cortes Welcome to Hell, «un tema de rock oscuro, con mucha energía, actitud y una atmósfera intensa»; Caged Soul, que «habla de sentirte atrapada dentro de ti misma, viendo cómo la vida avanza desde tu propia jaula, y refleja esa sensación de estar bloqueada, sin poder salir, mientras anhelas una libertad que parece no llegar»; y Sick World, dedicada a «un mundo que se ha vuelto frío y poco empático, donde olvidamos la riqueza de la diversidad más allá de razas u orientaciones. Una canción —añade su guitarrista y cantante— que refleja la necesidad de volver a conectar y entendernos. En el fondo es el anhelo de vivir en un mundo donde el amor y la empatía estén por encima de la envidia y el odio».