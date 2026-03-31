La Academia de danza On Stage triunfa en el Campeonato nacional: 14 medallas de oro, 4 de plata y 9 de bronce

La Academia de danza On Stage puede sacar pecho. Veinticuatro de sus bailarines, todas mujeres salvo dos, con edades comprendidas entre los 9 y los 22 años, participaron el pasado fin de semana en el Campeonato nacional de danza, celebrado en Burgos, donde lograron un total de 14 medallas de oro, 4 de plata y 9 de bronce. Además, el centro con sede en Palma obtuvo un premio especial como mejores senior de toda la competición y ya prepara su próximo desafío: la Dance World Cup Finals que tendrá lugar en Dublín el próximo mes de julio.

“No es la primera vez que logramos medallas en un campeonato nacional pero esta vez ha sido un boom”, valora Laura Álvarez, al frente de On Stage junto a Hazem Zakaria, creador de todas las coreografías presentadas a concurso salvo algunas que fueron obra de Álvarez y Hannah Grace Insull. “Concurrimos en los estilos de ballet, contemporáneo y claqué, y no era fácil porque había muchísimo nivel. Estas medallas suponen una inyección de ilusión, una recompensa a todas las horas de trabajo que invertimos, tanto nosotros como los alumnos”, confiesa.

Laura Álvarez y sus alumnas, durante un ensayo / .

Competir, "una motivación"

Abierta en 2017, la Academia de danza On Stage lleva compitiendo en distintos campeonatos desde 2019. “Para nosotros competir es una motivación, ya que trabajamos con una meta. Con los ensayos los niños evolucionan su técnica, ganan en confianza y aprenden a moverse en un escenario. Los campeonatos también resultan beneficiosos”, subraya la profesora, quien destaca el “alto nivel” que actualmente tienen las escuelas de danza en España.

La bailarina Cristina Cano, en 'Derniere Danse', coreografía de Hazem Zakaria / .

Uno de los principales enemigos a los que se enfrentan los jóvenes bailarines es el miedo escénico, los nervios, un bloqueo que tiene un antídoto, “la exigencia y la disciplina en los ensayos”.

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Para los indecisos, para aquellos padres que dudan si apuntar o no a sus hijos a una disciplina tan exigente como esta, la responsable de On Stage afirma que “la danza es beneficiosa a nivel físico, porque con ella se trabaja desde el pelo al dedo gordo del pie, y también psicológico, ya que los alumnos hacen piña y se liberan del estrés. Lo más duro es la constancia. Te tiene que gustar”.