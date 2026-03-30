Ossifar: nueva canción 30 años después

Ossifar ha vuelto a entregarse a la composición. A su larga lista de éxitos, desde Vacasiones en Mallorca a Sa Porsella i Es Sivil, pasando por L'amo en Pep de sa sini, Ay Tonina! o Tòfol Colom, por citar solo algunos de ellos, hay que añadir una nueva canción, la primera en casi 30 años, que estrenarán en directo el próximo 3 de julio en el recinto de Son Fusteret, en Palma.

Esta nueva canción, grabada en los estudios de Antoni Noguera, con la discográfica Blau, estará dedicada a los seguidores y al recorrido vital y musical de Ossifar. Un tema que, en palabras de Luis Arboledas y Llàtzer Méndez, “generará mucha ternura y muchas lágrimas. Será una canción para dar nuestro corazón a todo el público”.

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Luis Arboledas y Llàtzer Méndez / .

Las entradas para el concierto del 3 de julio ya están a la venta, a partir de 25 euros.