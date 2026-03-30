Art Cologne Palma será gratis para residentes el último día de la feria

La feria Art Cologne Palma, que se celebrará del 9 al 12 de abril en el Palau de Congressos, será gratis para residentes su último día de apertura, el domingo de la semana que viene.

Así lo anunció este lunes la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el acto institucional de presentación que tuvo lugar en la Llotja con la mayoría de galeristas mallorquines participantes y los organizadores de la feria de arte moderno y contemporáneo más antigua del mundo, la empresa alemana de eventos Kölnmesse.

Tal como afirmó su responsable, Gerald Böse, se sentía «como en casa» en el marco incomparable del monumento gótico, ya que le recordaba a la Catedral de Colonia.

Precios

Los visitantes no residentes y los que acudan el resto de días (jueves, viernes o sábado) desembolsarán 25 euros por la entrada general, 12 por la reducida y 75 por la VIP para asistir al preestreno.

Art Cologne Palma llenará el recinto congresual con 89 galerías de arte de 20 países de Europa, EEUU, África y Asia, que durante cuatro días expondrán obras de más de 200 artistas, entre ellos la reputada Concha Jerez, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio Nacional de Artes Plásticas y el Velázquez.

Protagonizó una individual en el Casal Solleric en 2024 y ahora muestra Caminando a través de utopías rotas de la mano de la galería Freijo.

Artistas locales

En cuanto a los artistas de Mallorca cuyas obras estarán en Art Cologne Palma se encuentran Albert Pinya, Santiago Picatoste, Guillem Nadal, José Fiol y Amador, entre otros.

Además, la presencia insular también destaca con los 14 galeristas que forman parte de la asociación Art Palma Contemporani, quienes asistirán a la feria con varios de los artistas a los que representan.

Por su parte, el Govern organiza la exposición Focus balear con el fin de volver a dar visibilidad a figuras clave de la historia artística del archipiélago. En esta primera edición se centra en los creadores Juli Ramis y Rafael Tur Costa, dos referentes isleños de la abstracción de posguerra.

Parlamentos

La presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, afirmó durante su parlamento en la Llotja que han «hecho de la cultura una apuesta prioritaria en esta legislatura» y añadió que Art Cologne Palma es «uno de los hitos culturales más ambiciosos», entre otras cosas por lograr «una gran proyección en el panorama artístico internacional del arte contemporáneo», según sus palabras sobre una feria que «traspasa fronteras y consolida su presencia en el Mediterráneo».

En este sentido, aseguró que «nace con vocación de continuidad y ya hay una segunda edición prevista para 2027», destacó Prohens. Los cuatro días del evento, «las islas se situarán en la primera línea del circuito artístico mundial» y es una prueba más, como aseguró, del «compromiso del Govern con el binomio cultura-turismo. No hablamos solo de una feria, sino de un verdadero ecosistema cultural en el que conviven vanguardia y tradición, artistas consolidados y nuevas miradas, y mucho talento local», remarcó.

En la misma línea, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, resaltó el papel de la capital como «ciudad de museos y galerías de arte. Sin duda, la organización aquí de Art Cologne Palma supone un paso más en el camino a la excelencia que nuestra ciudad y el conjunto de Mallorca protagonizan, desde la convicción de que el arte y la cultura son dos motores poderosos de transformación de la sociedad».

Según el presidente del Consell, Llorenç Galmés, «contribuirá a la dinamización económica y turística debido a que atraerá a un público altamente especializado que generará un impacto positivo en sectores estratégicos, como por ejemplo la hostelería, el comercio y los servicios. En definitiva, esta feria refuerza la proyección cultural de Mallorca y contribuye a este tipo de turismo de calidad».

Para el CEO de la empresa organizadora, Gerald Böse, «esta colaboración demuestra el potencial que se genera cuando las instituciones públicas y la escena artística local trabajan conjuntamente en una misma idea», como alabó de las entidades implicadas para traer a Palma la feria de arte contemporáneo más antigua.