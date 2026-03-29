Suspenden la corrida de toros en Inca por los desperfectos causados por la lluvia
El ruedo de la plaza está impracticable debido al agua acumulada y no se puede garantizar la integridad física de los toreros
La corrida de este domingo por la tarde, 29 de marzo, en Inca ha sido suspendida a causa de la lluvia caída durante la madrugada que ha hecho que el ruedo esté impracticable, Se han formado grandes charcos y una capa de barro que hace que se hundan las zapatillas de los toreros; y si a ello añadimos las continuas rachas de viento se hace del todo imposible torear. La empresa organizadora ha informado que no se dan las condiciones que garanticen la integridad física de los actuantes.
Aunque a las doce ha habido una primera reunión de las cuadrillas, empresa y autoridad, ha sido esta tarde cuando se ha anunciado la suspensión definitiva.
La devolución del importe de las entradas se realizará en la taquilla de la plaza y en los puntos donde fueron adquiridas, pero también podrán ser canjeadas por cualquiera de los festejos organizados por Baleares Cambio de Tercio, según ha informado la organización.
La empresa determinará en los próximos días una nueva fecha para otra corrida con este mismo cartel u otro nuevo.
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