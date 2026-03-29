La Fundació Miró Mallorca convoca 3 premios y 7 becas artísticas por 44.000 euros

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca ha abierto la convocatoria de sus tres categorías de premios y las siete becas Pilar Juncosa 2026, dotados con un total de 44.000 euros y dirigidos a jóvenes creadores, artistas e investigadores, cuyo plazo de presentación de candidaturas finalizará el 31 de julio.

La convocatoria incluye diferentes premios y becas para promover la creación contemporánea, impulsar la formación de nuevas generaciones de artistas y fomentar la investigación sobre la figura de Joan Miró y su contexto artístico-cultural, ha informado la organización en una nota.

Entre las principales ayudas destaca el Premio Bienal Pilar Juncosa de edición, dotado con 12.000 euros, destinado a proyectos de investigación y experimentación en técnicas de obra gráfica y seriada, que deberán desarrollarse en los talleres de la Fundació.

También se convoca el Premio Pilar Juncosa de investigación, con una dotación de 8.000 euros, centrado en estudios inéditos sobre Joan Miró o su entorno artístico, con especial interés en aspectos poco conocidos de su trayectoria.

La convocatoria incluye el Premio a la innovación en educación artística, dotado con 8.000 euros, dirigido a proyectos orientados a jóvenes de entre 18 y 30 años que fomenten la participación y el acercamiento al arte contemporáneo desde perspectivas innovadoras.

En el ámbito educativo, se concederán dos becas de 3.000 euros cada una para el desarrollo de proyectos de educación artística dirigidos al público familiar, que deberán implementarse en el programa 'Mundos creativos' de la entidad.

Se ofertan además cuatro becas de formación para artistas interesados en técnicas de estampación y obra seriada, que incluyen matrícula gratuita en cursos de los talleres de obra gráfica y una ayuda de hasta 2.000 euros para gastos.

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La convocatoria se completa con una beca de formación destinada a uno de los ganadores del Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores, en colaboración con la Calcografía Nacional, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Casa de la Moneda y la Fundación Azcona.