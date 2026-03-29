Focus Balear: ART COLOGNE PALMA MALLORCA pone el foco en el patrimonio artístico de las Islas Baleares

Con Focus Balear, la feria de arte internacional ART COLOGNE PALMA MALLORCA inaugura un nuevo formato curatorial dedicado a explorar el contexto artístico de las Islas Baleares. El proyecto ha sido impulsado junto al Govern de les Illes Balears, con el objetivo de visibilizar figuras clave de la historia artística del archipiélago y situarlas en un marco de lectura más amplio.

La primera edición lleva por título “Experiències abstractes. Juli Ramis-Rafael Tur Costa, 1953-1970” y presenta obras de dos referentes de la abstracción de posguerra vinculados a Baleares: Juli Ramis (Sóller, 1910 – Palma, 1990) y Rafael Tur Costa (Santa Eulària des Riu, 1927 – 2020).

Comisariada por Jaume Reus, la exposición reúne piezas procedentes de tres destacadas colecciones privadas del archipiélago –Col·lecció Serra, Col·lecció Joan Oliver “Maneu” y Col·lecció Tur Witt– y propone un diálogo entre dos trayectorias artísticas que, desde Mallorca e Ibiza, participaron en los debates estéticos de la abstracción europea de la segunda mitad del siglo XX.

La selección se centra en obras realizadas entre las décadas de 1950 y 1970, un periodo en el que ambos artistas desarrollaron una pintura abstracta marcada por la importancia de la materia, la textura y la gestualidad. Sus trabajos se sitúan en el contexto de las corrientes informales y existenciales que atravesaron el arte europeo tras la Segunda Guerra Mundial.

Según el comisario Jaume Reus, la exposición permite revisar la historia artística de las islas desde una perspectiva más amplia:

«Esta exposición reúne una selección de obras muy significativas y arriesgadas de cada artista de sus periodos más experimentales. Hay que tener en cuenta que las Islas Baleares suelen percibirse como una periferia geográfica. Sin embargo, durante décadas han formado parte de una red muy activa de intercambios artísticos en el Mediterráneo y en Europa. Las trayectorias de Juli Ramis y Rafael Tur Costa muestran hasta qué punto las investigaciones desarrolladas aquí estuvieron conectadas con los debates de la modernidad europea».

El proyecto pone también de relieve el papel fundamental del coleccionismo privado en la preservación del patrimonio artístico de las Baleares. Muchas de las obras expuestas rara vez han sido mostradas públicamente y forman parte de colecciones que han contribuido durante décadas a conservar y estudiar este legado.

Focus Balear se presenta en el marco de la primera edición de ART COLOGNE PALMA MALLORCA, que tendrá lugar del 9 al 12 de abril de 2026 en el Palau de Congressos de Palma. El nuevo proyecto, vinculado a la histórica feria alemana ART COLOGNE, se concibe como un evento independiente dedicado al arte moderno y contemporáneo con especial atención al contexto mediterráneo.

En su primera edición, ART COLOGNE PALMA MALLORCA reunirá a 88 galerías –internacionales, nacionales y de las Islas Baleares – y cuenta con la colaboración del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, el Ajuntament de Palma y la asociación de galerías Art Palma Contemporani.

Con iniciativas como Focus Balear, la feria aspira también a reforzar la visibilidad del contexto artístico local y a situar a las Baleares como un territorio con una larga tradición de creación, coleccionismo e intercambio cultural en el ámbito mediterráneo.

Las entradas para ART COLOGNE PALMA MALLORCA están disponibles aquí.