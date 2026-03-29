ART COLOGNE Palma Mallorca: la histórica feria alemana llega por primera vez a la isla

Palma se prepara para acoger la primera edición de ART COLOGNE PALMA MALLORCA, una nueva cita del calendario artístico europeo que reunirá en la isla a galerías, coleccionistas y profesionales del sector. La feria, impulsada por la histórica ART COLOGNE, situará durante varios días a la capital balear en el circuito internacional del arte contemporáneo.

La iniciativa parte de ART COLOGNE, fundada en Alemania en 1967 y considerada la feria de arte más antigua del mundo, en colaboración con la asociación de galerías Art Palma Contemporani. El proyecto cuenta además con el apoyo institucional del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, y nace con la voluntad de crear en la isla una nueva plataforma cultural conectada con el contexto mediterráneo y con la escena artística local.

El Palacio de Congresos, situado frente al mar y muy cerca de centro histórico, acogerá la ART COLOGNE PALMA MALLORCA. / .

Palma, sede de la edición de primavera de la ART COLOGNE

Durante cuatro días, el Palau de Congressos de Palma acogerá 89 galerías, con una importante presencia de espacios de Mallorca y del resto de las islas, junto a galerías procedentes de otros puntos de España y de distintos países. La feria reunirá así a coleccionistas, profesionales del sector y público interesado en el arte, donde podrán descubrir obras de artistas reconocidos internacionalmente junto a nuevas voces de la creación contemporánea.

El programa incluirá exposiciones, encuentros profesionales, visitas VIP y actividades paralelas en distintos espacios de la ciudad.

Uno de los elementos destacados será BALEAR FOCUS, una sección promovida por el Govern de les Illes Balears y dedicada a artistas vinculados a las islas. La iniciativa busca dar visibilidad a la creación contemporánea del archipiélago y reforzar el diálogo entre el contexto artístico local y el panorama internacional.

La feria se articula en dos sectores diferentes. Por un lado, Parkour, dedicado a galerías jóvenes y emergentes que presentan propuestas de arte ultracontemporáneo. Por otro, el Gran Saló, en el espacio principal del Palau de Congressos, reunirá galerías consolidadas con obras de arte moderno, de posguerra y contemporáneo.

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ART COLOGNE PALMA MALLORCA reunirá una cuidada selección de obras de 90 galerías. / .

Mallorca, nuevo epicentro artístico europeo

Con esta nueva cita, ART COLOGNE PALMA MALLORCA aspira a consolidarse como un nuevo punto de encuentro para el arte en el Mediterráneo y a reforzar la proyección cultural de Mallorca.

Entradas y acceso al evento

Las entradas pueden adquirirse a través de la tienda oficial de ART COLOGNE.

La feria ART COLOGNE PALMA MALLORCA contará con dos sectores, Parkour, para galerías jóvenes; y Gran Saló para propuestas consolidadas. / .