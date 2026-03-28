Recuperació històrica, dansa i més

Pere Estelrich i Massutí

Darrer cap de setmana de març amb propostes musicals i de dansa molt diverses. Mirau si no:

Per començar avui, a Alaró, a l’església (11.30h), el setmanal concert d’orgue.

Avui horabaixa i a l’església de Muro (19h), es podrà escoltar el cant d’una Passió segons Sant Marc musical recuperada a través d’un Passionari mallorquí de 1568. La música acompanyarà el Pregó de Setmana Santa.

No molt lluny, a l’església de Sineu (20h), un quartet de corda format per membres de la Simfònica, interpretaran l’obra de Haydn Les 7 paraules de Crist a la creu.

A les 19 hores i a l’església de Cala Figuera de Santanyí, un Concert de Setmana Santa amb la Banda de Música de Santanyí, el trombonista Xema Borràs, la soprano Camila Duràn i les corals Adults de l’EMMS i Sant Andreu.

Si el que voleu és una mica de jazz aflamencat podeu anar al Green Bar de Palma (21h) a escoltar la proposta de Toni Cuenca al contrabaix i Benji Habichuela a la percussió, acompanyant José del Tomate i Kiki Cortiñas.

El Gospel té el seu lloc avui a la sala Dante de Palma amb el Spirit - Mallorca Gospel Choir (20,30h).

La Fundació A.C.A. a Búger (19h), ha programat un concert titulat Homenatge a la Pau amb els pianistes Agustí Aguiló i Erik Robles i el trompista Ángel Tejero.

A Inca, el Teatre presenta avui (18h) un espectacle que fa dialogar una ballarina, un músic i un tècnic/programador. El títol: A-Void Setting 0.2. I una hora més tard, en el mateix teatre, Rel i Grapa, on la música, interpretada en directe, esdevé el detonant d’una dansa on la transformació és clau. Per a demà, aquest espai inquer, ha programat la companyia LaMov i Don Juan, una revisió del mite a través de la dansa. Aquest mateix espectacle es presenta avui a l’Auditori Sa Màniga (20h).

També demà, Diumenge del Ram, Lorenzo Santamaria canta a l’Auditòrium de Palma (18.30h).

  1. Rafa Nadal responde a Demichelis: 'No me he perdido ningún partido del Mallorca durante toda la temporada
  2. La tercera Fira de l'Ensaïmada llega a Mallorca: dónde y cuándo se celebra
  3. Calendario escolar 2026-2027: inicio de las clases, vacaciones y días festivos
  4. Mallorca acoge la primera tienda Decathlon pop-up en Baleares: dónde está y cuándo abre
  5. Palma ampliará la ORA al Eixample: estos son los primeros barrios que tendrán zona azul
  6. Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
  7. Una empresa regala un minicoche eléctrico a los más pequeños del Área de Pediatría de Son Espases
  8. El aeropuerto de Palma aún en obras se somete a otra prueba de estrés con el inicio de la Semana Santa y la temporada turística

El Mallorca Voltors se juega la salvación en casa en el cierre de la Liga

Postales de Casa Planas | Hotel Nixe

La centralita de Son Espases, desbordada con esperas de hasta 20 minutos al teléfono para ser atendido

La salud emocional se consolida como motor de autonomía para las mujeres en riesgo de exclusión

La fiscal mantiene su petición de multa y 15 años de inhabilitación para la jueza acusada de prevaricación

«Una extraordinaria y urgente» torpeza del Govern

La magistrada de Palma acusada de prevaricación, en el juicio ante el TSJB: “Yo no he paralizado nada”

Santi Taura: “Cocinar cocina mallorquina lo hace mucha gente; cocinar historia es otra cosa”

