La prèvia
Recuperació històrica, dansa i més
Darrer cap de setmana de març amb propostes musicals i de dansa molt diverses. Mirau si no:
Per començar avui, a Alaró, a l’església (11.30h), el setmanal concert d’orgue.
Avui horabaixa i a l’església de Muro (19h), es podrà escoltar el cant d’una Passió segons Sant Marc musical recuperada a través d’un Passionari mallorquí de 1568. La música acompanyarà el Pregó de Setmana Santa.
No molt lluny, a l’església de Sineu (20h), un quartet de corda format per membres de la Simfònica, interpretaran l’obra de Haydn Les 7 paraules de Crist a la creu.
A les 19 hores i a l’església de Cala Figuera de Santanyí, un Concert de Setmana Santa amb la Banda de Música de Santanyí, el trombonista Xema Borràs, la soprano Camila Duràn i les corals Adults de l’EMMS i Sant Andreu.
Si el que voleu és una mica de jazz aflamencat podeu anar al Green Bar de Palma (21h) a escoltar la proposta de Toni Cuenca al contrabaix i Benji Habichuela a la percussió, acompanyant José del Tomate i Kiki Cortiñas.
El Gospel té el seu lloc avui a la sala Dante de Palma amb el Spirit - Mallorca Gospel Choir (20,30h).
La Fundació A.C.A. a Búger (19h), ha programat un concert titulat Homenatge a la Pau amb els pianistes Agustí Aguiló i Erik Robles i el trompista Ángel Tejero.
A Inca, el Teatre presenta avui (18h) un espectacle que fa dialogar una ballarina, un músic i un tècnic/programador. El títol: A-Void Setting 0.2. I una hora més tard, en el mateix teatre, Rel i Grapa, on la música, interpretada en directe, esdevé el detonant d’una dansa on la transformació és clau. Per a demà, aquest espai inquer, ha programat la companyia LaMov i Don Juan, una revisió del mite a través de la dansa. Aquest mateix espectacle es presenta avui a l’Auditori Sa Màniga (20h).
També demà, Diumenge del Ram, Lorenzo Santamaria canta a l’Auditòrium de Palma (18.30h).
