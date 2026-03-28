Rachid B, la sorpresa musical de 2025: “Estamos en la era de los estúpidos, el pueblo tendría que espabilar y despertar”

Rachid B, marroquí afincado en Madrid que se convirtió en 2025 en una auténtica sorpresa musical -la crítica especializada no deja de elogiarle-, actúa este sábado en Palma, en el Estudi General Lul·lià, a partir de las 18 horas. Un concierto que estará centrado en su disco El Ghorba, en el que refleja su travesía vital como migrante y en el que palpita, de principio a fin, el sentimiento de nostalgia.

Está usted en tierra de turistas. ¿Qué tiene pensado visitar en Palma?

No he venido como turista, sino a actuar, pero seguro que Palma me encantará, sobre todo la parte vieja de la ciudad.

¿Qué conoce de Palma?

Nada, solo de oídas.

¿Y qué le han contado?

Que hay mucho turismo y estáis muy agobiados, buen tiempo y buenas playas.

Recomiéndeme algo de su ciudad natal, Asilah, en Marruecos.

Su festival de arte [el Festival Cultural Internacional de Ashilah], que engloba sobre todo música y pintura, en un ambiente muy interesante. Ashilah es un pueblo como los del sur de España: abierto al mar, calles pequeñitas, ambiente más humano...

¿Cuál es su primer recuerdo musical?

Tocando con mi madre la percusión en mi casa.

Rachid B, en la biblioteca del Estudi General Lul·lià / MANU MIELNIEZUK

¿Qué músicos le marcaron un camino a seguir?

Escuchaba mucho a Bob Marley y Leonard Cohen. Cuando empecé a ver los vídeos de Marley me impresionaron mucho sus directos.

“Guerra en el este, en el oeste, en el norte, en el sur. Guerra, guerra”, cantaba el rey del reggae.

La guerra es injusta, siempre lo ha sido, en cualquier punto del planeta. Estamos en la era de los estúpidos, el mundo está dominado por peña muy estúpida. El pueblo tendría que espabilar y despertar. Cuando haya elecciones deberían estar atentos, de lo contrario iremos todos al abismo. Las reacciones de las potencias actuales reflejan egoísmo y brutalidad, nos quieren llevar a un punto de no retorno, que haya conflictos permanentemente. No venimos a este mundo para matarnos unos a otros.

Serrat, autor de himnos antibelicistas como Algo personal, fue otro de sus faros.

Sí, muchos de mis amigos tocaban a la guitarra sus canciones. Serrat es uno de los grandes, tiene tantas facetas… A mí me fascinan sobre todo sus letras.

Usted podría cantar en inglés, francés o castellano, y sin embargo lo hace en darija, dialecto árabe hablado en Marruecos.

Cantar en darija es un ejercicio de reivindicación. Mi disco se llama El Ghorba, y si engloba esa parte de nostalgia, tristeza y ansia de estar en tu tierra, tiene que ser cantado en mi propio idioma nativo, de lo contrario no tendría sentido.

¿Por qué decidió emigrar a España hace ahora 26 años?

No lo decidí yo, fueron las circunstancias. Vine con un visado artístico. Conocía a un persona de Madrid, con la que tenía una relación sentimental, y por eso me quedé a vivir allí.

¿Lo pasó mal a su llegada a la capital?

Los principios no fueron fáciles. Aunque haya cercanía entre Marruecos y España, son dos países inmensamente distintos. Una ciudad inmensa como Madrid, una jungla de cemento, también hizo sentirme más aturdido de lo que soy. En esa ciudad gigante me sentía como abrumado, me costó adaptarme.

Rachid B, en la sala en la que actuará este sábado / MANU MIELNIEZUK

¿A qué se agarró?

No hay que agarrarse a nada, hay que entender los juegos y ya está, seguir el trayecto y aprender de la experiencia.

¿Se siente totalmente integrado?

No me gusta la palabra integrado. Te hace sentir como una pieza, eso de integrado. Prefiero decir adaptado.

¿Aun se siente extranjero en las dos orillas del Mediterráneo?

Ese es un síntoma que persigue a todos los emigrantes. Esa es la factura que hay que pagar: aquí no te reconocen y allí tampoco. Nunca vas a ser el mismo.

¿Por qué se teme al inmigrante en España?

Ah, eso yo no lo entiendo. La inmigración aporta más cosas buenas que malas. Los partidos políticos tendrían que dejar de desviar la realidad. ¿Sabe cómo llega la fruta a su casa, o el pescado, o la carne?, ¿sabe quién está en la construcción, a quién le debemos las infraestructuras, o la limpieza de las calles?

¿La música también es una patria?

Es un refugio, donde escupes todo. También puede ser una patria personal, sí.

Su primer disco lo publicó el año pasado, a sus 50 años, sin estrategias de marketing, ni viralidad en las redes, ni grandes inversiones.

He leído en la prensa que dicen que es algo anómalo: un artista con 50 años, con una vida ya madura, que se tire al vacío, saque un disco y tenga repercusión.

¿Qué buscaba con un disco como El Ghorba?

Reflejar el sentimiento de un inmigrante. En mis letras reflexiono sobre la relación con mi madre, el entorno, el amor a mis hermanos, al barrio [de Hortaleza], a estar con los tuyos...

Con su debut ha tocado el cielo: su álbum se situó entre los 10 mejores de 2025, según la crítica. ¿Cómo convive con el éxito?

Yo estoy más asombrado por otras cosas. Lo bonito del proyecto es que no tenía ninguna expectativa, ni siquiera que llegara a la boca del metro del barrio. Lo chulo es que lo hemos hecho entre cuatro amigos, que me apoyaron y han hecho posible que llegue a más gente. Es verdad que ahora, con la repercusión que está teniendo, me asombra más. Esto va más en serio de lo que yo pensaba. Quizá sienta un poco de vértigo.

¿Por qué su música me transmite tanto a pesar de que no entienda nada de lo que canta?

Porque es un proyecto muy honesto.

¿Ya trabaja en un segundo disco?

Antes quiero disfrutar de este pero ya tengo algún tema nuevo.

¿Qué conexiones encuentra con Miquel Serra?

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Somos dos autores diferentes pero nuestras dos obras son muy humanas.