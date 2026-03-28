Postales de Casa Planas | Hotel Nixe

La historia del Hotel Nixe de la cadena de Hoteles Santos se remonta al 1872 con la llegada del Archiduque Luis Salvador de Austria en su velero Nixe a Mallorca. Navío que durante años estuvo fondeado en la zona de Cala Major, lugar en el que actualmente se ubica el Hotel Nixe. El nombre del hotel hace referencia a la figura mitológica Nixe (Sirena en alemán), aquella que se ubicaba en la zona de la proa para asegurar la buenaventura de los navegantes. El Arxiduc fue un célebre viajero y naturalista fascinado por las Islas Baleares, cuyo legado ayudó a construir una mirada temprana sobre el turismo, basada en la contemplación del paisaje y la cultura local.

Las puertas del hotel se abrieron por primera vez el 5 de junio de 1957. Los fundadores, que crearon una sociedad de la que formaban parte el alcalde de Palma Don Gabriel Alzamora y el arquitecto D. Francisco Casas, pusieron al mando del primer Nixe al Sr. y la Sra Bensa.

En el 1987 el Hotel Nixe cerró y no fue hasta el 1996 junto a la Familia Santos que el hotel reformado volvió a abrir sus puertas.

El nombre “Nixe” remite al imaginario de la poética del mar Mediterráneo, que conecta con los orígenes románticos del turismo en la isla. Desde mediados del siglo XX, el Nixe se consolidó como un refugio elegante frecuentado por artistas, aristócratas y celebridades internacionales como Grace Kelly, Rita Hayworth, la esposa del General Franco doña Carmen Polo, Concha Velasco y Sara Montiel, entre otros. Muchos actores eligieron Mallorca como punto de encuentro, es más, Mallorca era conocida durante los años 50 por la farándula internacional como ‘El Hollywood del verano’.

El Hotel Nixe, en una postal de Casa Planas / Casa Planas

Como curiosidad histórica, el hotel fue uno de los primeros de la zona en incorporar estándares de lujo moderno en plena expansión turística, combinando tradición mallorquina con servicios pioneros para la época, lo que contribuyó a posicionar Cala Major como uno de los focos iniciales del turismo de alto nivel en Mallorca.

Más allá de su historia, el alma del hotel reside en su equipo humano. Tal y como relata el antiguo trabajador Paco Morente, el Nixe ha sido y sigue siendo “una gran familia”; los primeros años estuvieron colmados de ilusión, trabajo duro y entusiasmo. Él mismo relata con nostalgia cómo se aferró a su puesto de trabajo en los años en que el hotel se cerró. Rondaba el año 1987 cuando las puertas del Nixe dejaron de abrirse, no obstante Paco y algunos compañeros siguieron trabajando y cuidando de este emblemático establecimiento. Algunas noches en las que él vigilaba las instalaciones, algunos oportunistas querían entrar en el hotel con ánimo de llevarse material o cualquier objeto de valor. Él daba la alarma con un silbato que llevaba colgado para que todo el equipo defendiera el barco: “¡Vaya aventuras!”, cuenta sonriendo.

Botones en el hotel Nixe / Casa Planas

El Hotel Nixe atesora estos testimonios de los inicios del Turismo de Baleares; Otro ejemplo es el de un joven inocente de 14 años, en 1969, cuando empezó a ejercer de botones en el Nixe. “Tuve mucha suerte, entrar en el Hotel era más difícil que entrar en un banco por aquel entonces. Fue mi casa y mi escuela”, recuerda con orgullo cómo lucía su uniforme impoluto; llevaba gorra, guantes y el logo NP bordado en la chaqueta. Abría y cerraba la puerta principal del hotel, hoy en día giratoria. “El equipaje de los clientes siempre se transportaba por la puerta del personal”. Además, contaba con una pícara sonrisa que los botones iban a un bar de Palma a comprar tabaco de contrabando para los clientes.

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El Hotel Nixe no es solo un lugar donde alojarse, sino un testigo de la historia turística de Mallorca. Un barco donde pasado y presente se entrelazan frente al Mediterráneo. Ese espíritu se percibe desde el primer momento. El propio director Francisco Serrano recibe personalmente a los clientes y comparte la historia del hotel en un gesto acogedor y cercano que transforma cada estancia en una experiencia cargada de memoria viva.