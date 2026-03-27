Es Jardí Mallorca 2026 suma más grupos a su cartel

El festival Es Jardí Mallorca, la terraza del Mediterráneo, ha sumado hoy novedades al cartel de su cuarta edición. El jardín mediterráneo del Recinto Mallorca Live acogerá el 25º aniversario de dos grandes nombres de la música española: Chambao el 9 de julio y el regreso de Los Delinqüentes el 28 de agosto. Además, dará la bienvenida a la nueva fiesta 80s Forever el 4 de julio, será la sede de la primera visita a Baleares del famoso evento LGTBIQ+ Churros con Chocolate el 13 de agosto y tendrá su tradicional cita con Bresh, con su primera parada en el festival el 10 de julio. Regresan también dos citas muy queridas del festival, Summer of Divas el 23 de julio y Summer of Rock Legends el 27 de agosto, y el festival acogerá dos fechas presentadas por el escenario de música electrónica La Plaza, con una segunda cita el 30 de agosto con el dúo francés The Blaze (DJ Set).

Sigue creciendo el cartel de Es Jardí Mallorca, que vuelve esta temporada con una propuesta renovada con un foco especial en la experiencia, se suman a La Plaza presenta Fatboy Slim (3 julio) Bacilos y Coti (15 julio), Camela (16 julio), Iván Ferreiro (24 julio), Nil Moliner y R01 (30 julio), Sidecars y Miss Caffeina (6 agosto), Juan Magán (7 agosto), Delaossa (14 agosto), el ‘Special Show’ de The Corrs (15 agosto) y Marta Santos (21 agosto).

Convertida en una cita imprescindible que acogió en 2025 a 75.000 asistentes a lo largo de 21 fechas, el Mediterranean Boutique Festival regresará entre los meses de julio y agosto con la mejor programación y ofrecerá música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos. Las entradas de pista, VIP, Terraza, Premium y de gradas están a la venta desde 28€ en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial Entradas.com.

Dos aniversarios muy especiales con Chambao y Los Delinqüentes

Es Jardí Mallorca suma dos nuevas citas con la música en directo de la mano de dos grandes nombres de la música española que están de celebración. El 9 de julio, vendrá a celebrar a la isla su 25º aniversario uno de los proyectos musicales más personales y reconocibles de la escena musical nacional, Chambao. Una propuesta pionera en la fusión de flamenco, electrónica y sonidos chill, definió un estilo propio conocido internacionalmente como “Flamenco Chill”, con canciones que marcaron época como ‘Ahí estás tú’, ‘Papeles mojados’ o ‘Pokito a poko’. Chambao también celebra su historia con el álbum Chambao 25 Aniversario, una recopilación de sus temas más emblemáticos revisados junto a artistas como Alejandro Sanz, Rosario Flores y Joan Manuel Serrat.

Lamari de Chambao, en su última visita a Mallorca / DM

Tras más de 15 años de ausencia, Los Delinqüentes regresan a los escenarios con una gira que celebra el 25º aniversario de su debut El sentimiento garrapatero que nos traen las flores y que hará su parada en la isla dentro de Es Jardí Mallorca el 28 de agosto. Formados en Jerez de la Frontera a finales de los 90, revolucionaron la música estatal con su fusión de flamenco festivo, rock, blues, reggae y funk, y una actitud irreverente y poética. ‘La primavera trompetera’, ‘A la luz del Lorenzo’ o ‘El aire de la calle’ figuran entre los himnos que no faltarán en su concierto, en el que El Canijo de Jerez y Diego “Ratón” rinden homenaje al desaparecido motor creativo y espiritual de la formación, Er Migue quien estará muy presente con la proyección de su imagen y su voz cantando en sincronía con los que fueron sus compañeros.

Diversión asegurada con nuevos eventos

El 4 de julio Es Jardí Mallorca presentará la nueva fiesta 80s Forever, una noche para recordar y celebrar una década mágica e irrepetible. El evento recuperará el espíritu y la actitud de la época con los artistas y los clásicos de la época de banda sonora sobre un escenario espectacular con animación y una decoración que traerá muchos recuerdos a los presentes.

Churros con Chocolate, el evento LGTBIQ+ de referencia de Barcelona que ofrece diversión en un espacio seguro para todo el mundo, llegará por primera vez a las islas Baleares de la mano de Es Jardí Mallorca el 13 de agosto. Lo que empezó como una fiesta de 50 amigos en 2011 se ha convertido en un gran guateque-verbena que invita al público a participar con disfraces, gadgets, obsequios, atrezzo, shows, concursos, juegos, etc. y una cita mensual obligatoria en la Ciudad Condal que, además, también se ha establecido en Madrid y Valencia.

Llega la primera Bresh del verano

Se ha consolidado en la isla como el evento al que nadie puede faltar y vuelve este año a Es Jardí Mallorca. El 10 de julio tendrá lugar la primera Bresh del verano, un lugar de encuentro para bailar con la mejor música y empaparse de la alegría, el color y el buen rollo de “La Fiesta Más Linda del Mundo”, un fenómeno cultural global que cumple 10 años.

Noches de homenaje a las figuras más grandes de la música

Vuelven a Es Jardí Mallorca dos citas muy queridas del festival y un plan perfecto para disfrutar con amigos y familia y que los más pequeños puedan acercarse a la música de algunos de los grandes nombres de la historia. Summer of Divas celebrará a grandes mujeres de la música el 23 de julio con Be the One Dua Lipa Tribute, Euro ABBA y Forever Whitney by Renata Santos. Las guitarras volverán a ser protagonistas en Summer of Rock Legends el 27 de agosto con el homenaje a AC/DC de Dirty Deeds, Queen Forever y Kiss Experience.

La Plaza presenta a The Blaze (DJ Set)

Es Jardí Mallorca acogerá este verano dos citas presentadas por el escenario de música electrónica La Plaza, con una segunda cita el 30 de agosto con el dúo francés The Blaze (DJ Set), tras la confirmación de Fatboy Slim para el 3 de julio. Formado en 2016 por los productores y primos Guillaume y Jonathan Alric, ambos metidos en el mundo del cine y de la fotografía, The Blaze inmediatamente dejó su huella con el lanzamiento del vídeo de 'Virile', seguido de 'Territory', del EP del mismo nombre. Desde entonces han tenido un impacto visual y musical gracias a unas características voces profundas que parecen salidas de lo más profundo del alma y adornan unas producciones refinadas, sintéticas y lineales. Tras dejar su huella en Mallorca Live en 2024 con su segundo álbum Jungle (2023), el dúo francés vuelve a la isla en formato DJ Set para hacer vibrar al público mallorquín.

Es Jardí Mallorca 2026: la cita que vuelve a marcar el verano

En 2026, Es Jardí Mallorca vuelve a abrir sus puertas para celebrar su cuarta edición, consolidándose como la terraza del Mediterráneo y el punto de encuentro estival imprescindible en la isla. Tras tres años de éxito rotundo, el “Mediterranean boutique festival” regresa con una propuesta renovada que sigue fiel a su esencia: El Mediterráneo se vive aquí. El festival mantendrá como objetivo principal el entretenimiento, explorando nuevos conceptos y ofreciendo fiestas temáticas para todos los gustos, que se suman a los conciertos para conformar una oferta realmente completa.

Este año, además, se están preparando nuevos espacios —incluida la renovación del VIP y la nueva ubicación de las gradas— y se trabaja en una mejora continua del entorno para garantizar una propuesta de calidad acorde al público, incorporando nuevas opciones gastronómicas y de ocio. Concebido como un lugar pensado para celebrar, Es Jardí Mallorca dispone de áreas ideales para empresas y grupos, abre sus puertas a las 19:00 h para disfrutar desde el inicio de la jornada y cuenta con el escenario Sa Clariana con música en directo de artistas baleares, así como con la zona infantil Es Jardinet, con monitores, talleres y animación.

Con un cartel ecléctico que reunirá grandes artistas internacionales y nacionales, talentos emergentes y fiestas exclusivas, la edición 2026 promete elevar aún más el listón, ofreciendo una programación cuidada al detalle para todos los públicos.

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Instituciones y patrocinadores 2026

Es Jardí cuenta con el apoyo institucional del Consell de Mallorca a través del departamento de Cultura y Patrimonio y con el soporte de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, del Govern de les Illes Balears a través del Institut d’Estudis Baleàrics y del Ayuntamiento de Calvià a través de la Fundación Calvià 365. Además, cuenta con el patrocinio de marcas privadas: Estrella Damm, CaixaBank (partner estratégico), World of Hyatt, Logitravel, Air Europa y RCD Mallorca, y de Entradas.com como ticketera oficial. Cadena SER Radio Mallorca será el medio oficial del ciclo e IB3 medio colaborador.