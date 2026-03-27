IB3 estrena mañana ‘La Semana Santa en todos los sentidos’

IB3 estrena mañana sábado La Semana Santa en todos los sentidos, una serie documental que propone un viaje sensorial por las tradiciones y curiosidades más sorprendentes de la Semana Santa balear. El programa, producido por S’Esclop Producciones y presentado por Marta Garau, reconocido rostro de la cadena autonómica, consta de cinco capítulos que se emitirán en la cadena autonómica en el marco de esta festividad.

Cada episodio de La Semana Santa en todos los sentidos estará dedicado a una percepción sensorial distinta, invitando a los espectadores a sumergirse en la esencia de esta celebración de una forma única.

El capítulo dedicado a la vista se emitirá mañana sábado a las 21.50. La riqueza y variedad de colores de nuestros hábitos y de los complementos y atributos de nuestras procesiones son solo el inicio de un viaje a través de las imágenes más impactantes de nuestra Semana Santa.

La procesión de la Sang o los actos de devallament de Pollença y Santa Margalida nos ofrecerán estampas inolvidables. Escenas que quedarán grabadas en las fotografías y vídeos de aquellos que siguen las procesiones cámara en mano.

Se explicará en primera persona también cómo vive la Semana Santa alguien que no pueda verla y a través de las vivencias de aquel que tiene que pregonarla.

Una Semana Santa a flor de piel

A las 22.40 de este mismo sábado llegará el turno de una de las sensaciones más abstractas de la Semana Santa: su tacto.

Es indudable que una celebración tan tradicional esté llena de variadas experiencias sensoriales. En este capítulo se dará un paseo, de la mano de Marta Garau, por los bulevares de las texturas de nuestra Semana Santa.

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El tacto toma la iniciativa a través del trabajo de imagineros y restauradores, y se relatarán las sensaciones táctiles de portar los pasos, pero también lo que representa vestir a una talla. Los hábitos, con sus diferentes telas y complementos, enriquecen el ajuar táctil de nuestras procesiones, pero el tacto adquiere también la dimensión del cuidado, de realizar nuestras funciones con mimo, como la labor desarrollada por Manos Unidas de cara al Domingo de Ramos.