Felipe Armendáriz narra la historia del Cor Son Dameto en 'Pasión por el canto'

El periodista Felipe Armendáriz ha condensado los diez años de historia y trayectoria del Cor Son Dameto en el libro Pasión por el canto, que este viernes, 27 de marzo, ha presentado en el Ayuntamiento de Palma.

Además de Armendáriz, miembros del Cor Son Dameto, representantes de la Federació d’Associacions de Veïnats de Palma y de la Federació de Gent Gran han asistido a esta presentación del libro en el salón de plenos de Cort, un acto que ha sido presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y en el que también han participado las regidoras Belén Soto y Lupe Ferrer.

En Pasión por el canto, Felipe Armendáriz recoge los inicios de este coro, creado en enero de 2015 y dirigido por Francesc Bonnin. El autor del libro sigue la trayectoria de la formación coral hasta el pasado mes de diciembre, cuando recibió la Medalla d’Or de la Ciutat de Palma por ser “pionera y con una personalidad artística propia reconocida en toda la isla”.

Durante la presentación de Pasión por el canto, el alcalde ha destacado que el libro “recoge con sensibilidad y fidelidad la historia de un proyecto que ha sabido crecer desde el barrio hasta convertirse en un referente para la ciudad”. Martínez ha añadido que “el coro de Son Dameto ha contribuido a dinamizar la barriada y a consolidarse como un espacio de encuentro para numerosos vecinos”.

“Desde el Ayuntamiento, queremos seguir apoyando al sector cultural de nuestra ciudad: a creadores, entidades y personas que, como Felipe Armendáriz, ayudan a documentar y poner en valor proyectos que han contribuido a hacer de Palma una ciudad mejor”, ha manifestado el alcalde.

En Pasión por el canto, el lector conocerá que si hay una composición emblemática en el repertorio de este coro es Boig per tu, de Sau, que también interpreta Pokare Ana, una canción de amor maorí, o en qué momentos especiales y emotivos ha entonado La Balanguera, una de ellas en el campo del Mallorca en 2024.

El libro escrito por Armendáriz, colaborador de este diario, y editado por la Assocació de Veïnats Son Dameto-Son Pisà, incluye una cronología de los conciertos ofrecidos por el coro hasta el pasado mes de diciembre, el listado de premios logrados y su extenso repertorio.

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“Es una pequeña muestra de lo que es capaz de hacer la sociedad plural y diversa cuando se une para un objetivo común”, recoge el libro sobre el Cor Son Dameto.