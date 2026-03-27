Escucha aquí el primer single del nuevo disco de Maria del Mar Bonet: así suena ‘Blaus i sol de roses blanques’, con letra de Blai Bonet
La cantante mallorquina regresa con 'L’aigua no cansa', un trabajo inédito con el que celebra 60 años de trayectoria
Maria del Mar Bonet ha publicado este jueves el primer single de su nuevo disco. Se trata de Blaus i sol de roses blanques, adelanto de L’aigua no cansa, que verá la luz al completo el próximo 30 de abril en dos formatos, entre ellos CD-libro desplegable y vinilo.
El lanzamiento supone el regreso discográfico de la voz más emblemática de la música en catalán. Además, no se trata de un recopilatorio ni de una reedición, sino de un álbum inédito grabado en estudio, con nuevas canciones, concebido también como una celebración de sus 60 años de carrera sobre los escenarios.
Letra de Blai Bonet
El primer tema del nuevo, Blaus i sol de roses blanques, nace a partir de un fragmento del poema Final de la missa de presantificats, de Blai Bonet, con música de Antoni Parera Fons, en una combinación que vuelve a situar la poesía y la raíz mediterránea en el centro del universo artístico de Maria del Mar Bonet.
Acompañan a la intérprete mallorquina en este tema Toni Pastor (llaüt), Marc Grasas (guitarra), Marko Lohikari (contrabajo), Benjamí Salom (violín), José Llorach (percusión), Llorenç Barceló (teclados) y Tomàs Salom (castanyetes). Se ha grabado, mezclado y masterizado en los Estudis Swing por el ingeniero de sonido Mateu Picornell con la asistencia de Pere Estelrich.
Blaus i sol de roses blanques ya está disponible en todas las plataformas.
- Rafa Nadal responde a Demichelis: 'No me he perdido ningún partido del Mallorca durante toda la temporada
- La tercera Fira de l'Ensaïmada llega a Mallorca: dónde y cuándo se celebra
- Calendario escolar 2026-2027: inicio de las clases, vacaciones y días festivos
- Mallorca acoge la primera tienda Decathlon pop-up en Baleares: dónde está y cuándo abre
- Palma ampliará la ORA al Eixample: estos son los primeros barrios que tendrán zona azul
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- Una empresa regala un minicoche eléctrico a los más pequeños del Área de Pediatría de Son Espases
- El aeropuerto de Palma aún en obras se somete a otra prueba de estrés con el inicio de la Semana Santa y la temporada turística