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Escucha aquí el primer single del nuevo disco de Maria del Mar Bonet: así suena ‘Blaus i sol de roses blanques’, con letra de Blai Bonet

La cantante mallorquina regresa con 'L’aigua no cansa', un trabajo inédito con el que celebra 60 años de trayectoria

Maria del Mar Bonet en la portada del nuevo disco

Maria del Mar Bonet en la portada del nuevo disco / Pep Bonet

Redacción Digital

Palma

Maria del Mar Bonet ha publicado este jueves el primer single de su nuevo disco. Se trata de Blaus i sol de roses blanques, adelanto de L’aigua no cansa, que verá la luz al completo el próximo 30 de abril en dos formatos, entre ellos CD-libro desplegable y vinilo.

El lanzamiento supone el regreso discográfico de la voz más emblemática de la música en catalán. Además, no se trata de un recopilatorio ni de una reedición, sino de un álbum inédito grabado en estudio, con nuevas canciones, concebido también como una celebración de sus 60 años de carrera sobre los escenarios.

Portada del nuevo disco de Maria del Mar Bonet

Portada del nuevo disco de Maria del Mar Bonet / Blau

Letra de Blai Bonet

El primer tema del nuevo, Blaus i sol de roses blanques, nace a partir de un fragmento del poema Final de la missa de presantificats, de Blai Bonet, con música de Antoni Parera Fons, en una combinación que vuelve a situar la poesía y la raíz mediterránea en el centro del universo artístico de Maria del Mar Bonet.

Acompañan a la intérprete mallorquina en este tema Toni Pastor (llaüt), Marc Grasas (guitarra), Marko Lohikari (contrabajo), Benjamí Salom (violín), José Llorach (percusión), Llorenç Barceló (teclados) y Tomàs Salom (castanyetes). Se ha grabado, mezclado y masterizado en los Estudis Swing por el ingeniero de sonido Mateu Picornell con la asistencia de Pere Estelrich.

Noticias relacionadas y más

Blaus i sol de roses blanques ya está disponible en todas las plataformas.

Primer single de 'L'aigua no cansa' nuevo disco de Maria del Mar Bonet

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