El escritor Sebastià Alzamora y el traductor Jordi Fité ganan los XLIII Premis Cavall Verd

El libro de poemas Sala Augusta, de Sebastià Alzamora, y la traducción al catalán de Poesia completa, de Elizabeth Bishop, a cargo de Jordi Fité Salvans, han ganado los Premis Cavall Verd, convocados por la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC).

El llucmajorer Sebastià Alzamora ha logrado el Premi Josep M. Llompart a la mejor obra en poesía en catalán por Sala Augusta (Proa, 2025), un poemario sobre “las heridas vivas y abiertas” del fascismo que publicó el pasado año y que es un homenaje a las víctimas del alzamiento franquista de 1936.

Sala Augusta está acompañado de otro poema, Llengua materna, con un registro más personal y más íntimo de Alzamora, que rinde homenaje a su madre. “Juntos constituyen una expresión de memoria colectiva y personal, que también evocan el presente ante los peligros de los extremismos populistas y de la regresión de la lengua”, destacan desde la AELC. De Sala Augusta, el jurado ha valorado que "se trata de un poemario conmovedor y comprometido”.

Alzamora suma este premio Cavall Verd al Ciutat de Palma de 2002, el Josep Pla de 2005, el Sant Jordi, el Crítica de Serra d'Or de 2019 y el de Òmnium de 2023.

Sebastià Alzamora ha manifestado "que los Cavall Verd son unos premios mallorquines, pero de ámbito del conjunto de los Países Catalanes".

En esta edición, el Premi Rafel Jaume a la mejor traducción de libro de poesía en catalán ha sido para Jordi Fité por Poesia completa de Elizabeth Bishop (Edicions 1984). La AELC destaca que se trata de la edición definitiva de la obra de una de las poetas más grandes en lengua inglesa. En este caso, el jurado ha subrayado de la traducción de Fité, “el trabajo ingente que supone traducir una obra completa de una autora esencial del siglo XX, así como el hecho de que se trata de una traducción en que destaca el uso de un catalán muy natural, sin nada de artificio y con mucha precisión”.

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El jurado de los XLIII Premis Cavall Verd ha estado formado por Miquel Bezares, Mireia Calafell, Begonya Pozo, Eduard Sanahuja y Joan Tomàs Martínez Grimalt. Los galardones se entregarán este sábado, 28 de marzo.