El escritor Joan Andreu presenta su nuevo libro que explica el recorrido espiritual de Ramon Llull

“Ramon Llull, lo foll de Jesucrist” es el título que ha elegido el escritor y profesor Joan Andreu Alcina en su último libro, en el que describe la transformación que sufrió el pensador mallorquín para abandonar una vida placentera y convertirse en misionero para predicar la figura de Jesucristo.

Joan Andreu es doctor en filosofía y teología, además de profesor de religión, y ha dedicado gran parte de su formación intelectual para profundizar en la figura de Llull. La obra fue presentada ayer en el salón de actos de la iglesia de Santa Eulàlia de Palma con la presencia del autor. El escritor y abogado, Gabriel Buades, junto al sacerdote Gabriel Amengual, se encargaron de presentar el último libro del escritor Andreu.

Precisamente, Buades explicó que la obra está escrita en un lenguaje sencillo, ya que su objetivo es acercar al lector la figura de Ramon Llull para explicar la transformación interna que sufrió para convertirse en un apasionado de la figura de Cristo. El libro detalla que a Llull se le apareció en cinco noches seguidas la figura de Jesucristo colgado en la cruz, lo que interpretó como una señal que le llevó a cambiar de vida y convertirse en un apasionado para predicar la fe religiosa. “Llull quiso entender el sufrimiento de Jesús colgado en la cruz, un sufrimiento que ya no se ocultaba, porque era una manifestación de amor”, resaltó

El sacerdote Gabriel Amengual coincidió con Buades y señaló que el libro que presentaba era una obra necesaria porque ayuda a entender la figura de Ramon Llull desde otra perspectiva distinta y poco conocida. El religioso señaló que a Llull se le conoce por su figura de intelectual, filólogo y científico, pero se ha estudiado mucho menos su pensamiento religioso, que lo llevó a convertirse en un ermitaño. Amengual dejó claro que la obra no es una biografía, ni tampoco busca ahondar en el pensamiento de Llull. “El libro lo que pretende es acercarnos a la experiencia interior que sufrió”, recordando que Llull tuvo una vida acomodada, con dos hijos, y lo abandonó todo para seguir el camino de Jesús. “Su componente teológico no nace del estudio, sino de su experiencia personal, porque interpreta que la figura de Jesús muriendo en la cruz representa el amor hacia los demás”.

Joan Andreu, por su parte, quiso agradecer a todas las personas que habían acudido al acto de presentación, ya que todas “forman parte de mi vida y de mi formación”.

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El escritor explicó que hacía mucho tiempo que en su cabeza tenía la idea de escribir este libro, porque pretendía exponer la importancia que representó la religión en el comportamiento y en el desarrollo de la vida de Ramon Llull. Como experto en la vida del religioso, al que dedicó su tesis doctoral en teología, Andreu insistió en que la figura de Jesús colgado en la cruz se convirtió en una obsesión para Llull, por lo que consideró necesario escribir un libro que describiera su condición de creyente y su experiencia espiritual. El libro explica el recorrido que se inició en la Mallorca medieval, en un contexto de grandes y profundas transformaciones culturales y religiosas. “Para mi era una responsabilidad escribir este libro”, concluyó el autor.