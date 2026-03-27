Bach entre danzas

E l pasado martes, la sala de actos de Can Campner, en Palma, acogió un concierto de violonchelo lleno de carga emocional y artística, protagonizado por Luis Correa y enmarcado en una causa tan noble como el apoyo a la Asociación Balear de Parkinson. La velada, celebrada ante un público numeroso y visiblemente entregado, ofreció un programa exigente y profundamente introspectivo: las Suites números 4 y 5 de Bach con, además, el añadido fuera de programa de El cant dels ocells.

Desde el inicio, Correa demostró un dominio sólido del instrumento, con un sonido amplio, redondo y bien proyectado, que llenó la capilla neogótica de buena música. La Cuarta Suite, de carácter más luminoso y expansivo, fue abordada con elegancia y claridad. Sus danzas, si bien ligeramente contenidas en el tempo, mantuvieron una coherencia interna que permitió apreciar con nitidez las líneas melódicas y la arquitectura de cada movimiento. Quizá se echó en falta un punto más de ligereza o impulso rítmico en algunas secciones, pero la lectura fue siempre honesta y bien construida.

La otra partitura supuso el verdadero núcleo expresivo de la tarde. Aquí, Correa alcanzó una profundidad notable, especialmente en el Preludio, donde desplegó un discurso intenso, casi meditativo, que atrapó al oyente desde las primeras notas. La escritura, a priori más compleja de esta suite encontró en su interpretación un equilibrio convincente entre rigor técnico y carga emocional. La elección de tempos reposados, que en la cuarta suite podía resultar discutible, adquirió en la quinta un sentido más claro, reforzando su carácter introspectivo y dramático. La Sarabanda, especialmente, se interpretó con delicadeza, subrayando incluso el trasfondo casi espiritual de la obra.

Noticias relacionadas

En conjunto, una velada de gran nivel, marcada por la coherencia interpretativa, la belleza del sonido y una lectura especialmente profunda de la Quinta Suite, que dejó una impresión duradera en los asistentes.