La artista y fotógrafa Paula Artés retrata en el Centre Catany el poder en el Palco de Honor de Florentino Pérez

La artista y fotógrafa catalana Paula Artés muestra en Palco de Honor las relaciones de poder que se establecen en el privilegiado recinto reservado del estadio del equipo de fútbol del Real Madrid, el Santiago Bernabéu.

Y lo hace con hasta 85 retratos pixelados, aunque muchos reconocibles, de personajes como el expresidente del Gobierno José María Aznar, el ministro de Economía Cristóbal Montoro, Mariano Rajoy cuando era ministro del Interior, Kofi Annan en el momento en que era secretario general de la ONU, así como abogados del Estado, otros ministros, el defensor del Pueblo, periodistas y un largo etcétera de poderosos cargos «en el palco del oligarca que tiene más poder en España, Florentino Pérez», tal como destaca la autora de esta nueva instalación inaugurada este viernes en el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.

«Lo que me interesaba no era él como figura, sino el poder que genera a su alrededor. Busqué partidos que transcurriesen en sus mandatos como presidente del Madrid y realicé capturas de pantalla de personajes que están en un palco en el que realmente no deberían estar si el fin fuese deportivo», argumenta.

Las imágenes confrontadas al palco vacío / B. Ramon

Palco vacío

Estas imágenes, enmarcadas como si fuesen orlas, las confronta a una fotografía del palco totalmente vacío y con el eslogan ‘Únete a la comunidad’ para animar a los seguidores a hacerse socios. Los cargos de poder situados justo enfrente los localizó en partidos de fútbol que Artés seleccionó «en función de los movimientos empresariales que Florentino Pérez tenía en aquel momento», concluye sobre su proyecto.