La Zowi, Leonor Watling, Nacho Vegas y Barry B actuarán en el Atlàntida Mallorca Film Fest 2026

Jaume Ripoll, director del Atlàntida Mallorca Film Fest, ha dado a conocer este jueves, 26 de marzo, la programación musical del festival, que contará con 15 conciertos gratuitos. De entre los artistas y grupos que actuarán, destacan los nombres de Laaza, Leonor Watling, Nacho Vegas, Barry B y La Zowi. El cofundador de Filmin también ha avanzado los títulos de las cinco películas musicales que se podrán ver este año y que van desde la protagonizada por Charli XCX a la película sobre Chopin que se rodó en la isla.

Además de los artistas ya mencionados, el Atlàntida contará con las actuaciones de Lorna, la Bien Querida, Martin, Alosa, Tristán!, Teo Planell, Teo Lucadamo, Ouineta, Mainline Magic Orchestra y Parkineos. Las entradas para los conciertos, que son gratuitos, al igual que las proyecciones de las películas, estarán disponibles a partir del 25 de junio en la web del festival.

Laaza, el proyecto musical de Laura Aznar, apadrinada por Rodrigo Cuevas, abrirá el cartel musical del Atlàntida en la gala inaugural, el 26 de julio en La Misericòrdia. Leonor Watling será la encargada de la clausura, el 2 de agosto.

Un día antes, el 1 de agosto, actuará La Zowi, que tal como ha destacado Ripoll, está considerada la reina del trap.

La presentación del cartel musical del Atlàntida ha tenido lugar en Can Oleo. / B.RAMON

Jaume Ripoll ha destacado que el cartel musical de este año cuenta con grupos de “primerísimo nivel” y que abarcan estilos muy diferentes. El director del Atlàntida ha remarcado que el presupuesto para la programación de conciertos se ha multiplicado por veinte desde los inicios y ha comentado que once años atrás no se pudo tener a Rosalía en Mallorca por una diferencia de 500 euros.

Además del cartel musical, Ripoll ha anticipado cinco títulos que completan la oferta sonora del festival. En esta próxima edición se podrá ver A fuego, el debut de Estel Díaz, con Zoe Bonafonte, Omar Banana y Ruslana.

También el debut de la cantante Charli XCX como actriz es uno de los reclamos de Erupcja, dirigida por Pete Ohs. Ambientada en Varsovia, trata sobre la relación entre una mujer local y una turista.

Ripoll también ha anunciado la proyección de Barrio triste, dirigida por Stillz, responsable de los videoclips de Bud Bunny, quien produce esta película, una historia que transcurre en Medellín y que cuenta con música de Arca y producción de Harmony Korine (Gummo, Spring Breakers).

El festival rendirá tributo a Marianne Faithfull con el documental sobre su vida Broken English, el mismo título del sexto álbum de estudio de la cantante y que ella consideraba su obra maestra, indica el Atlàntida en su web.

Por último, en esta categoría de películas musicales se podrá ver el biopic de Chopin, dirigido por Michal Kwircinski, filme que fue rodado en Mallorca en otoño de 2024.

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En la presentación de los conciertos, que ha tenido lugar en Can Oleo, Ripoll ha comentado la progresión del Atlàntida, que se ha situado entre los 10 festivales más importantes de España según el Observatorio de la Cultura. En la misma línea se ha manifestado el conseller de Cultura, Jaume Bauzá: “Estamos compitiendo cara a cara con certámenes de la talla de San Sebastián, Málaga o Sitges”. Para Llorenç Galmés, en una situación de tanta incertidumbre por los conflictos bélicos, “este festival invita a reflexionar” y cree que su apuesta ayuda a mejorar la convivencia entre personas, además de ser una oportunidad para los creadores de aquí.