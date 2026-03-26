Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sa FeixinaAgresiones Sexuales Médico BinissalemPelea Antigua CárcelIncendio Plaza ColumnasNuevo Decathlon Mallorca
instagramlinkedin

Estos son los grupos que actuarán este verano en el festival Pollença Rock

Su tercera edición se celebrará los días 7 y 8 de julio, en el Claustre del Convent de Santo Domingo

Pep Suasi, cantante de Fora des Sembrat, en una imagen de la primera etapa del grupo

Pep Suasi, cantante de Fora des Sembrat, en una imagen de la primera etapa del grupo / Miquel Massuti

Gabi Rodas

Palma

El Pollença Rock, festival que apuesta por una combinación de talento local y artistas de renombre, ya tiene fechas y grupos confirmados. Su tercera edición se celebrará los días 7 y 8 de julio, en el Claustre del Convent de Santo Domingo, un espacio emblemático que se transformará un año más en un escenario único para ofrecer dos noches inolvidables de música en directo. Con un cartel que reunrá a cuatro nombres destacados: Pèl de Gall, Els Amics de les Arts, Fora des Sembrat y Sau.

Consolidado como una de las citas musicales en catalán imprescindibles del verano en Mallorca, el Pollença Rock arrancará el 7 de julio con las actuaciones de Fora des Sembrat y los históricos Sau. Al día siguiente será el turno de Pèl de Gall y Els Amics de les Arts.

Noticias relacionadas

Cartel del Pollença Rock

Cartel del Pollença Rock / .

Las entradas están disponibles desde hoy mismo en https://entradas.codetickets.com/entradas/manangelment/online.

TEMAS

  • Rock
  • Cultura
  • verano
  • Entradas
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents