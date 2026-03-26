Estos son los grupos que actuarán este verano en el festival Pollença Rock
Su tercera edición se celebrará los días 7 y 8 de julio, en el Claustre del Convent de Santo Domingo
El Pollença Rock, festival que apuesta por una combinación de talento local y artistas de renombre, ya tiene fechas y grupos confirmados. Su tercera edición se celebrará los días 7 y 8 de julio, en el Claustre del Convent de Santo Domingo, un espacio emblemático que se transformará un año más en un escenario único para ofrecer dos noches inolvidables de música en directo. Con un cartel que reunrá a cuatro nombres destacados: Pèl de Gall, Els Amics de les Arts, Fora des Sembrat y Sau.
Consolidado como una de las citas musicales en catalán imprescindibles del verano en Mallorca, el Pollença Rock arrancará el 7 de julio con las actuaciones de Fora des Sembrat y los históricos Sau. Al día siguiente será el turno de Pèl de Gall y Els Amics de les Arts.
Las entradas están disponibles desde hoy mismo en https://entradas.codetickets.com/entradas/manangelment/online.
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