Son Dameto, diez años de canto coral

«Os invitamos a que participéis en el Coral de son Dameto (...) No se necesitan aptitudes ni conocimientos especiales de solfeo o canto».

Así se podía leer en las octavillas que hace once años se repartieron por la zona palmesana, para captar posibles coristas para ese nuevo grupo vocal que los vecinos de la barriada querían formar. El primer ensayo se realizó el 26 de enero de 2015.

Desde entonces, y con el emblemático Boig per tu, tema del grupo catalán Sau y que suele cantarse al final de cada concierto, ese puñado de cantores ha llenado una trayectoria liderada por Francesc Bonnin que, según palabras de Felipe Armendáriz, es «un prestigioso músico que aceptó el reto y que ha pilotado con maestría, la criatura, enseñándola a andar, puliéndola, entrenándola y guiándola hasta alcanzar su elevado nivel actual».

Armendáriz, vecino del barrio, es el autor del texto del volumen Pasión por el canto. 10º aniversario Cor Son Dameto. 2015-2025 que este viernes se presenta en el Ajuntament de Palma (12.45 horas) y en el que se recoge de manera muy didáctica y fiel la historia de ese grupo vocal que en más de diez años ha conseguido multitud de premios y al que le fue otorgada la Medalla d’Or la Ciutat de Palma. En ese texto, editado por la Associació de Veinats Son Dameto-Son Pisà, el periodista explica con detalle muchas de las anécdotas y aventuras que ha vivido la formación que, a día de hoy, cuenta también con un coro infantil.

La publicación, realizada a partir del fondo documental de Sebastià Nadal, contiene, además del texto, una cantidad enorme de fotografías, la mayoría de conciertos realizados, entre las que aparecen dos del día de la presentación, realizada el 27 de junio de 2015 en el Parque Son Dameto.

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Al texto del libro debemos sumarle el valor añadido de contar con una cronología de conciertos, así como un listado de las partituras que se han interpretado a lo largo de esos más de diez años de vida. Años que, en palabras del autor, representan «un punto y seguido en la trayectoria de un coro que año tras año ha avanzado, pero que, sobre todo, es un lugar de paz, camaradería y solidaridad».