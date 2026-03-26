La Reina Sofía acudirá el próximo lunes al concierto de Semana Santa de la Catedral, a beneficio de Proyecto Hombre

La Reina Sofía asistirá el próximo lunes a la Catedral de Mallorca para escuchar el concierto Semana Santa 'Réquiem de Verdi', a beneficio de Proyecto Hombre, que será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Baleares y la Coral de la Universitat de les Illes Balears.

Según ha informado Proyecto Hombre en un comunicado, la decimoséptima edición del concierto tendrá lugar a las 20.00 horas y a éste ya han confirmado su asistencia las principales autoridades de Baleares.

La interpretación de la Orquesta Sinfónica de Baleares estará dirigida por Pablo Mielgo, y la de la Coral de la Universidad estará bajo la dirección de Núria Cunillera Salas.

En esta ocasión, las voces solistas serán la soprano Mira Alkohovik, la mezzosoprano Silvia Tro Santafé, el tenor mallorquín Antoni Lliteres y el bajo menorquín Simón Orfila.

Aunque la apertura de puertas está programada a las 19.15 horas, desde la organización del evento recomiendan al público llegar a la Catedral a partir de las 19.00 horas para evitar aglomeraciones. Una vez iniciada la actuación, no se permitirá la entrada al recinto.

En esta edición, el público podrá disfrutar de la intensidad y profundidad de la 'Messa da Requiem' del compositor Giuseppe Verdi, una obra creada en 1874 en memoria del escritor Alessandro Manzoni y considerada una pieza clave del repertorio coral.

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La organización ha recordado que la recaudación del programa se destinará íntegramente a los programas de tratamiento y prevención que desarrolla la entidad en las Islas.