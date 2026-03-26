La reforma de La Almudaina descubre el tesoro oculto del Palacio de la Reina

Las baldosas de mármol negro completamente disonantes en un palacio medieval se sustituyen por piedra caliza de Santanyí, «acorde con el tipo de material local que se empleaba»; el color dorado de las molduras de paredes y techos se está pintando de blanco para que las salas sean monocromáticas, a excepción de las embocaduras de las puertas y ventanas del salón del trono; y también se mantendrán los murales del techo y la hilera de bombillas que lo rodean, debido a que «esta fue una de las primeras instalaciones eléctricas que hubo en España», como explicó este jueves el arquitecto y director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional, Luis Pérez de Prada.

Son algunas de las intervenciones que se están realizando en el Palacio de la Reina de la Almudaina, que por primera vez en la Historia podrá ser visitado tras la rehabilitación integral que está llevando a cabo el organismo público estatal.

Una de las salas del Palacio de la Reina / Manu Mielniezuk

Reapertura

Las obras afrontan la recta final tras un intenso año en el que todo el monumento está siendo objeto de una profunda transformación. Tienen que estar acabadas el 30 de junio y, después de la reubicación de los bienes histórico-artísticos en las estancias, como por ejemplo el trono, se reabrirá al público.

La Almudaina es uno de los edificios más emblemáticos y visitados de la isla, con una media de 250.000 asistentes al año, una cifra que con toda probabilidad «aumentará por el aliciente para los mallorquines, que podrán conocer los espacios nuevos» y el resto de estancias a través de un recorrido cronológico «completo, amable y didáctico», según Pérez de Prada.

La reforma asciende a 2,2 millones de euros, sufragados en parte por los Fondos Europeos, que incluye el cambio de toda la iluminación por luces led con el fin de «disminuir un 30% el consumo eléctrico», detalló.

Recorrido

El descubrimiento del inmueble de origen árabe y con estratos de las diferentes etapas históricas de Mallorca se inicia con un nuevo centro de recepción de visitantes mucho más amplio que el anterior y continúa en una sala donde se dará una explicación audiovisual sobre la importancia del Palacio de la Almudaina, enmarcada en su contexto histórico.

En la visita de obras, el director de Inmuebles de Patrimonio Nacional explicó que «la accesibilidad es universal, con recorridos adaptados para gente con movilidad reducida, la opción de bucle magnético para quienes tienen dificultades auditivas y con textos en braille y una maqueta táctil sobre la evolución arquitectónica del monumento especial para personas con discapacidad visual».

Las siguientes estancias mostrarán la nueva museografía, que «permitirá al visitante tener una clara comprensión de qué fue la Almudaina y cómo ha llegado hasta nuestros días en este emplazamiento tan privilegiado, frente a la Catedral y cerca del mar», en palabras de Pérez de Prada.

En la última sala de este tramo ubicado en el Palacio del Rey, los visitantes podrán acceder a la terraza, desde la que se ve el Parc de la Mar y, en primer término, «el arco de origen almohade bajo el que pasaban los barcos para llegar a la atarazana, ya que el mar llegaba hasta aquí», explicó frente al imponente arco de s’Hort del Rei.

Los baños árabes de la Almudaina / Manu Mielniezuk

Las siguientes paradas de la nueva ruta son los baños árabes y la capilla de Santa Ana (ahora llena de muebles por las obras) antes de subir por el portal mayor y llegar hasta la parte superior del llamado Tinell, cuyos arcos apuntados se realzarán modificando la actual escalinata.

Además, se recuperan cuatro salas ocupadas por antiguos despachos que dan paso al tesoro aún oculto del Palacio de la Reina. «La Comandancia General de Balears estaba aquí y a través de un convenio con el ministerio de Defensa pudimos trasladarla con el objetivo de rehabilitar y mostrar al público este magnífico espacio sobre los jardines», como explicó el guía.

Pese a que es medieval, han mantenido la esencia de la reforma que se llevó a cabo con motivo de la histórica visita de la reina Isabel II a Mallorca en 1860, que es lo que apreciarán los numerosos turistas y residentes que acudan al Palacio de la Almudaina cuando reabra sus puertas este verano.

Asimismo, podrán ver los tapices históricos restaurados gracias al convenio que Patrimonio Nacional firmó con la aseguradora Axa, de la serie de la Historia del emperador Octavio, del siglo XVI.